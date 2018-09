TØFFE MÅNEDER: Therese Johaug er på treningssamling på Kvitfjell, og i dag snakket hun med pressen om tapet av venninnen Ida Eide. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Johaug om de tøffe månedene: – Det brutale er at livet går videre

KVITFJELL/OSLO (VG) Therese Johaug (30) snakker ut om de vonde månedene hun har vært igjennom etter at venninnen Ida Eide (30) og tidligere landslagskollega Vibeke Skofterud (38) begge døde brått.

– Man vet ikke hva morgendagen bringer, og det tror jeg er bra. Nå må jeg sakte, men sikkert få det normale livet tilbake. Det vil ta tid. Det som har skjedd det har skjedd, og det vil sitte i også i fremtiden, sier Johaug til VG.

Det er null grader og begynner å snø på Kvitfjell underveis i pressetreffet, og Johaug er tungt inne i forberedelsene til skisesongen.

– Jeg merker at det har vært tøft å stå i det jeg har gjort i to år, og spesielt de siste månedene. Mine tanker går først og fremst til den nærmeste familien og kjærester som har stått dem nærmest, sier Johaug.

Johaug var som kjent utestengt i 18 måneder etter en positiv dopingprøve, og gikk blant annet glipp av Lahti-VM og OL sist vinter. Oppkjøringen til comeback-sesongen har vært alt annen enn enkel.

– Ski blir veldig lite

9. august var Johaug med og bar Skofteruds båre til graven . 1. september fikk Ida Eide hjertestans under et mosjonsløp . Johaug var på landslagssamling i Livigno da hun fikk den tunge beskjeden.

– Jeg prøver å ta vare på hverdagsrutinene, komme meg ut og at det gjør godt, sier Johaug.

Hun snakker rolig. Stille. Sitter i en sofa på hytta hvor landslagsdamene har hatt samling i september i årevis. Det er to måneder til sesongstart. Hun har syv VM-gull og et OL-gull så langt i karrieren.

Jeg gleder meg over å kunne konkurrere og få startnummeret på brystet, selv om jeg har fått perspektiv på livet og om det går bra eller dårlig spiller ikke det så stor rolle. Livet byr på så mye mer, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Ski og langrenn blir veldig lite, men samtidig er det jo det vi driver med hver dag. Du skal tilbake til jobben din, og prøver så klart å gjøre alt som skal til for å lykkes, legger hun til.

Ida Eide var storesøsteren til landslagsløper Mari Eide. Hun har hatt med seg lillesøster Hilde på samlingen i Kvitfjell.

Det er stor interesse for pressetreffet når langrennsdamene inviterer. Også svenske Aftonbladet er på plass.

– Jeg kan ikke være en overkvinne

Langrennsdamene forteller om godt samhold i laget. Johaug er glad for å være sammen med venninner og kolleger på samling.

– Jeg vil si at jeg er heldig som er på det laget jeg er på. Vi står sterkt sammen, og tar vare på hverandre. Og vi er heldige som har det apparatet rundt oss med trenere og leger. Folk vi kan ringe 24 timer i døgnet, sier Johaug .

– Har du tenkt tanken «hvor mange smeller må jeg egentlig ta»?

– Ja, man føler jo på en måte at man har fått nok og ønsker ro fremover. Men så kan man jo ikke styre det, og det brutale er at livet går videre. Man må ta et trappetrinn om dagen, ta dag for dag og ikke ha så høye forventninger til seg selv, svarer Johaug.

Johaug som gjør comeback etter to sesonger utenfor nå er flink til å lytte til kroppen. Hun presser seg ikke når kroppen ikke vil.

– Det viktigste nå er å ha det bra med seg selv og være i en energibalanse. Jeg kan ikke være en overkvinne som skal trene ekstra hardt. Det viktigste nå blir å finne ro. Er ikke hodet og kroppen på plass, så dropper jeg «hardøkta». Jeg vil ikke risikere å gå på en supersmell, som jeg gjorde i fjor, sier 30-åringen.

OL-vinner Ragnhild Haga poengterer at det har vært mye på laget i mange år nå. Men at man har ikke annet valg enn å håndtere det på best mulig måte.

– Det har vært trist og tøft mye i høst. Men så er det godt, for vi er så bra gjeng sammen. Vi er gode venner og tar godt vare på hverandre. Vi får igjen for å være et strekt lag når slike ting skjer, sier Haga til VG.