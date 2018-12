RØRT: Petter Northug var preget da han fortalte at karrieren var over under en seanse i Trondheim onsdag ettermiddag. Foto: Krister Sørbo (VG

Pappa Northug mener noe skjedde etter sønnens avgjørelse: – Jeg er lettet

TRONDHEIM (VG) Da John Northug (61) fikk beskjed fra Petter om at karrieren var over, følte pappaen at noe endret seg umiddelbart.

– Telefonen kimer hele tiden her nå. Det er mye, sier John Northug til VG.

Det er bare en time siden sønnen satte seg ned foran et førtitalls pressefolk på et hotell i Trondheim og annonserte at karrieren er over. Gråtkvalt forklarte Petter Northug hvor mye foreldrene, John og May, og brødrene, Tomas og Even, har betydd for ham.

– Jeg trodde ikke at det skulle bli som dette, sa Norges ubestridte skikonge på direktesendt TV mens han forsøkte å takke familien.

Holdt seg unna

Forholdet mellom John og Petter har alltid vært spesielt. 61-åringen fra Mosvik innrømmer å ha vært «tøff» med sønnen sin gjennom hele livet.

Samtidig handler båndet deres om noe annet enn det folk flest forstår, forklarer John.

Derfor så han heller ikke på pressekonferansen som opptok store deler av Norges befolkning onsdag ettermiddag.

– Nei. Jeg holdt meg unna. Jeg tenkte at: «Det ordner han selv.» Jeg har et forhold til Petter som er utenfor medienes og offentlighetens lys, forklarer John.

Beskjeden

Mens Skiforbundet ble informert om Northugs beslutning tirsdag kveld, har John visst at sønnens karriere var over i mange dager.

Beskjeden kom sist uke, da Mosvik-karen hadde kjørt de to timene det tar med bil inn til Trondheim for å besøke sønnen sin i hjemmet på Byåsen.

– Vi hadde det artig sammen. Even var også innom. De var begge i storform. Men jeg merket på Petter at det var noe. Jeg kjente det igjen fra da Tomas ga seg. Jeg spurte Petter om han hadde det bra. Han sa: «Ja, jeg har det for så vidt greit, men det er noe jeg går og tenker på.»

Etter å ha tilbrakt nesten to dager sammen, dro Even videre. Da kom også beskjeden fra Petter:

– Han sa det klart: «Jeg har bestemt meg for å gi meg.»

– Hvordan reagerte du?

– Jeg gratulerte ham med avgjørelsen og langrennshistorien han har skrevet. Det som betyr noe for meg, er at gutten har det bra. Toppidrett er brutalt. Alt må stemme. Hvis du ikke tåler hardkjøret, er det over, forteller John.

– Jeg ville ikke at han skulle bli stående fast. Nå kan han gå videre med livet. Både jeg og May er lettet over at han faktisk har tatt avgjørelsen.

Noe skjedde

Umiddelbart etter at beslutningen var tatt, opplevde pappa John at det skjedde noe med foreldrenes forhold til sønnen deres. De begynte å kommunisere på en dypere måte enn før, synes John.

– Det er først nå, de siste dagene, at vi føler at vi virkelig har nådd gjennom til ham. Jeg tror det har med at Petter var så lettet over å ha bestemt seg.

– Han har jo opplevd så mye. Han har vært toppidrettsutøver siden han var 12–13 år. Han har vært utrolig dedikert. Alt har gått så fort at vi fremdeles ikke har fått tid til å reflektere over alle opplevelsene. Det er det tid for nå, sier John.

Nære

Under pressekonferansen uttrykket Petter takknemlighet overfor foreldrene for måten de har støttet ham på gjennom både suksessrike og problematiske tider.

Men han tror ikke selv at han vil være i stand til å være like kravstor hvis han får en egen sønn en dag.

– Jeg tror nok ikke at jeg klarer å være like brutal hvis jeg får en egen, sånn som pappa har vært mot meg. Det unner jeg ham ikke, forteller Petter og smiler.

John innrømmer også at han tidvis har vært hard med sønnen sin, men forholdet er det ikke noe galt med.

– Det er glimrende. Samtidig er det sånn at i et forhold mellom en pappa og en sønn, vil valgene du tar ha konsekvenser. Jeg har nok vært litt tøff, men det er også lærdom i det. Jeg har prøvd å være til støtte. Vi har gjort det vi kan for at Petter skal ha det bra. Vi har prøvd så godt vi kan å følge ham opp, for det er jo å prøve det handler om som foreldre.

– Jeg har vært med Petter på skirenn siden han var en guttunge. Han gikk fra å være «midt i laget» som liten, til å stå på pallen 21 ganger i VM og OL. Han har opplevd mer enn noen andre. Det er jeg glad for at han kan ta med seg, forteller John Northug, før han legger til:

– Jeg er stolt av Petter. Jeg er stolt over det han har oppnådd.