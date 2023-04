GIR SEG SOM SPONSOR: Ingvild Flugstad Østberg, landslagstrener Sjur Ole Svarstad og Helene Marie Fossesholm nyter godt av sponsorkronene fra Skiforbundets sponsorer.

Mangeårig sponsor er ferdig – gjør vondt til verre for langrenn

De har vært med Norges Skiforbund langrenn som sponsor i 20 år. Men nå er det slutt for Norengros. Avtalen er slutt denne våren og blir ikke forlenget.

Det bekrefter selskapets markedssjef, Espen Sørhaug, til VG fredag.

– Etter over 20 år med langrenn er Norengros ute fra og med neste sesong. Kort fortalt handler det om at vi har nådd de målene vi gikk inn i sponsoratet med om å bygge kjennskap.

Han viser blant annet til at de hadde en kjennskap til merkevaren på 10 prosent i 2002 til 90 prosent i 2022.

SPONSET OGSÅ DISTANSELAGET: Her representert ved Harald Østberg Amundsen, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Kvartetten er avbildet under VM i Planica i år.

At sponsoren trekker seg er dårlig nytt for langrenn og gjør på mange måter at situasjonen går fra vondt til verre. Langrennssjef Espen Bjervig har allerede ropt varsku om den økonomiske situasjonen i grenen.

En svak krone opp mot annen viktig utenlandsk valuta gjør alt vesentlig dyrere for forbundet i planleggingen av en ny sesong, som kostnader knyttet til hotell, fly, drivstoff.

Han har gjort det klart at landslagene må tenke helt annerledes for å få kostnadene ned i 2023/2024.

– Det kostnadsfokuset vi har nå, vil gå utover alle. Løpere, meg selv, og alt mulig. Vi gjør det vi kan for at det ikke skal gå utover det sportslige. Men vi må reise mer ukomfortabelt, har Bjervig uttalt til VG.

Bjervig sier han ikke har noen kommentar til VGs sak om at Norengros gir seg som sponsor.