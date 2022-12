DOBBELT SVENSK: Emma Ridbom vant (i midten), Maja Dahlqvist (t.v.) tok annenplass og Tiril Udnes Weng sikret den siste pallplassen.

Svensk knockout: Ribom vant igjen da Udnes Weng endte på pallen

LILLEHAMMER (VG) For andre helg på rad var det svenskene som dominerte i sprint. Og for andre helg på rad kriget Tiril Udnes Weng seg inn på pallen.

Saken oppdateres!

Den svenske trioen Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Johanna Hagström tok seg igjen til en sprintfinale, som i finske Ruka for én uke siden, og viste igjen at de er suverene i disiplinen.

Til slutt var det Emma Ribom som spurtet til seier foran lagvenninnen Maja Dahlqvist, etter at sistnevnte lenge hadde kontrollert finaleheatet.

– Jeg følte meg veldig sterk i dag. Jeg vet ikke, det er en drøm som går i oppfyllelse å vinne enda et renn, sier Ribom, som var best også forrige helg, til arrangøren

Samtidig viste Tiril Udnes Weng igjen at hun har tatt steg før denne sesongen og for alvor er ei å se opp for, men sin andre strake tredjeplass i en verdenscupsprint.

For de øvrige norske kvinnene ble det en tyngre dag på Lillehammer. Kristine Stavås Skistad som imponerte med seier i sprinten på Beitostølen, og som tok seg til finalen i finske Ruka forrige helg, fikk det tyngre under lørdagens sprint på Lillehammer og røk allerede i prologen.

Tungt ble det også for Ane Appelkvist Stenseth som havnet sist i sitt kvartfinaleheat.

Av de ti norske kvinnene som tok seg til kvartfinalene, var det kun tvillingsøstrene Lotta og Tiril Udnes Weng som tok seg videre til semifinalene. Der ble det fall for Lotta som ikke tok seg videre, mens søster Tiril nok en gang tok seg til finalen.