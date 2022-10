OL-HELT: Ole Ellefsæter var en av de store i norsk langrennshistorie.

OL-helten Ole Ellefsæter (83) er død

Ole Ellefsæter, som vant to OL-gull i Grenoble i 1968, døde tirsdag, 83 år gammel.

Det skriver Ringsaker Blad. Ifølge avisen var 83-åringen ute og felte trær da han ble rammet av hjertestans. Idrettslaget Nybygda IL bekrefter dødsfallet til VG.

– Det er for oss veldig trist. Vi tenker på kona og familien. Det er trist for bygda. Det er ei lita bygd, alle her kjenner Ole. Det blir rart, sier leder i Nybygda IL Stein Rune Eriksen.

Ellefsæter fra Nybygda i Hedmark vant gull på femmila og stafetten i 1968. Han tok også gull og sølv under VM på hjemmebane i Oslo i 1966, og hare flere NM-gull både i langrenn og friidrett. Han har også vunnet både Vasaloppet (som første nordmann) og Birkebeinerrennet.

Med femmilsgullet fra Grenoble er han en del av en eksklusiv klubb av nordmenn som har tatt OL-gull på den distansen:

Thorleif Haug (1924)

Ole Ellefsæter (1968)

Pål Tyldum (1972)

Ivar Formo (1976)

Bjørn Dæhlie (1992, 1998)

Petter Northug (2010)

– Hvil i fred Ole Ellefsæter. En ekte femmilskonge og langrennslegende», skriver sistemann på listen, Petter Northug, på Twitter.

Pål Tyldum var på stafettlaget sammen med Ellefsæter som tok OL-gull i 1968. Tyldum beskriver Ellefsæter som en god kamerat.

– Han var en trivelig kar å være med, voldsomt profesjonell, og god i både løping, langrenn og hinder. Han var en grei kar – det var ikke mye tull der, sier Tyldum til VG.

– Han var en veldig aktiv kar til siste slutt. Vi gamlekarene hadde årlige treff, da sang han av og til. Han sang på pensjonistklubber på slutten, sier Tyldum.

1968: Ole Ellefsæter (tv) og Pål Tyldum etter et skirenn under de Olympiske vinterleker i Grenoble.

Tidligere skipresident Erik Røste sier til VG at det er «veldig, veldig trist at enda én av skihistoriens største legender har gått bort.»

– Ellefsæter var i tillegg til å være en veldig god skiløper en folkehelt, fordi han var jovial, pratet på dialekt og bød på seg selv. Han var en som nordmenn tok til sitt hjerte, sier Røste.

– Jeg fikk gleden av å være mye sammen med Ole. Han var en del av skimiljøet helt til det siste, og en person som bidro og inspirerte nye generasjoner. Når han var til stede bidro han alltid, og han var også en underholder, sier Røste.

– Han har vært en bauta for klubben vår. Senest i forrige uke innom skistadion her. Han var innom stort sett hver dag, og var aktiv innen idrettslaget helt til siste slutt på sin måte. Han var en frontfigur for oss, sier Nybygda-leder Stein Rune Eriksen.

I 2019 fortalte Ellefsæter til VG at han hadde gitt bort OL-gullene.

MUSIKALSK: Ellefsæter gjorde det også stort på musikkfronten.

Under og etter langrennskarrieren ble han nesten like kjent som sanger og «uteligger».

Ellefsæter var med og sang på singelen «Alle kluter til» (I Grenoble ska ve slå dekk...) før de olympiske lekene i 1968. Den nådde en 4.-plass på VG-lista.

Han hadde også laten «Huldreslåtten» som nådde 5.-plass på VG-lista.

Veldig tidlig i karrieren fikk Ellefsæter tilnavnet «uteligger», skriver NTB, og det kommer av to helt spesielle hendelser, som han selv var skyld i. Det begynte med en skoletur til Østerrike, og da klassen fra skogskolen kom hjem igjen, bestemte Ellefsæter seg for å ta en litt ekstra lang treningstur, slik forbildet Sixten Jernberg ofte gjorde det.

Ellefsæter startet i Brumunddal. Planen var å gå over fjellet. Han la i vei, men tåka kom, og etter hvert forsto han at han gikk i ring. Det endte med at han måtte overnatte i ei stusslig gjeterhytte.

Det samme gjentok seg en uke senere, men da gikk han motsatt vei over fjellet. Tåka kom, og Ellefsæter fikk en ny overnatting i fjellheimen. Han fikk betennelse i leggene etter all gåingen i forbindelse med disse turene. Dermed måtte han melde forfall til en landslagstrening. Historien hans ble kjent. Oddmund Jensen var raskt ute med å kalle Ellefsæter for «uteligger». Dette kom Bjørge Lillelien for øret, og dermed ble historien kjent over det ganske land.

Det var en historie som fulgte Ellefsæter resten av livet, skriver NTB.

Ellefsæter etterlater seg kona Ingveig og tre sønner.