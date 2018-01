ENDELIG REGNING: Therese Johaug, her sammen med sine advokater fra høringen foran NIFs domsutvalg på Ullevaal stadion i januar i fjor. Foto: Mikalsen, Helge

Her er hele skiforbundets Johaug-regning

Publisert: 19.01.18 04:55

2018-01-19

ULLEVAAL STADION (VG) Norges Skiforbund har fått den endelige regningen for Therese Johaugs dopingsak. Den er ikke billig.

Totalkostnaden for skiforbundet på hele Johaug-saken er på rett i underkant av 3,5 millioner norske kroner.

Det er for juridisk bistand og saksomkostninger til både høringen i NIFs domsutvalg for nærmere ett år siden og i forbindelse med ankesaken i CAS (Idrettens voldgiftsrett) i fjor sommer, forteller Espen Bjervig, til VG.

– Det er mye penger, erkjenner administrasjons- og markedssjefen i langrennsdelen av Norges Skiforbund.

Til sammenligning kostet Martin Martin Johnsrud Sundbys dopingsak, hvor skiforbundet også erstattet Røa-løperen med et millionbeløp for tapte premiepenger, til sammen 3,3 millioner kroner. Johaug-saken er dermed dyrere.

Forsvarer pengebruken

Bjervig og skiforbundet står ved det de har sagt hele veien: At de mener det har vært, og fortsatt er viktig å bistå og sørge for at hvilken som helst utøver, også Therese Johaug, får en best mulig saksgang og får den belyst så godt som overhodet mulig.

Det var heller aldri tema ikke å støtte Johaug frem til saken var avsluttet i CAS (Idrettens voldgiftsrett) i sommer. Det er en viktig prinsipiell avgjørelse vedtatt av langrennskomiteen, sier Bjervig.

Naturligvis forutsatt at skiforbundet mener det ikke er snakk om bevisst doping.

– Og det er klart, når saken blir kompleks, lang og havnet i CAS, så blir kostnadene høyere og høyere. Men vi har hatt en holdning til at dette ikke er noe som skal behovsprøves, enten om det er en utøver med god- eller dårlig økonomi. I en sak som denne, hvor det ikke er bevisst doping, skal vi sikre utøveren den rettergangen de skal ha, sier Bjervig.

Måtte forberede seg på nytt

Han sier at rundt halve beløpet på 3,5 millioner har gått til advokat og saksomkostninger i forbindelse med høringen i NIFs domsutvalg for snart ett år siden. Der ble Johaug dømt til 13 måneders utestengelse.

Saken ble anket av FIS (Det internasjonale skiforbundet). Den siste halvparten av regningen i Johaug-saken knytter seg til ankesaken i CAS (Idrettens voldgiftsrett) før sommerferien.

I tillegg til Johaugs advokatteam fra Norge, ble det koblet på ytterligere tre advokater for å bistå langrennsstjernen. Enden på saken i voldgiftsretten ble som kjent 18 måneders utestengelse. OL om under en måned går som kjent uten Johaug.

– Setter man det på spissen så koster én dag i CAS rett i underkant av to millioner kroner. Ser du at det kan oppfattes rart at dere betaler for det?

– Det er mye jobb og mange timer som ligger bak. Når det blir en anke så må hele saken forberedes helt på nytt. Det er ikke det å sitte i retten som koster, men det er undersøkelser og forberedelser i forkant.

Håper på forståelse

– Therese Johaug har millionformue og inntekt, hvordan forsvarer du det overfor grasrota i norsk langrenn?

– Det er et dilemma, men vi har valgt å ta den holdningen at vi behovsprøver ikke hvem som skal få støtte. Det er ikke alle som har økonomi til å kjøre en slik sak. Nå sier vi at det er muligheter for andre også .

– Hva slags reaksjonene tror du at du får på at dere tar Johaug-regningen?

– Reaksjonen er nok at det er mye penger. Så får vi håpe at det er forståelse for inngangen vår, om å sikre utøverens rettssikkerhet, sier Bjervig.

Han innrømmer at norsk langrenn er heldig etter å ha bygget seg opp solid økonomisk gjennom en rekke suksessfulle år. Skiforbundet har en egenkapital hvor regningen skal betales fra. Bjervig bedyrer at det ikke vil gå utover hverken sportslige budsjett, barn og bredde, anlegg og rekruttering. Ski-toppen sier at det er opp til langrennskomiteen, det øverste organet i norsk langrenn, hvorvidt man skal bygge opp egenkapitalen igjen eller om man skal drifte slik man gjør nå.

– Store beløp

– Sundby-saken kostet dere 3,3 millioner. Med Johaug-saken er det nesten syv millioner kroner. Hvordan ser det ut for folk utenifra at dere tar ansvar for hele regningen, tenker du?

– Det er helt naturlig at det stilles spørsmål ved dette. Det er store beløp som kunne vært benyttet annerledes, Vi mener likevel det er prinsipielt viktig at vi sikrer at utøvere får en god saksgang og vi tar vare på rettssikkerheten deres i saker hvor det ikke er snakk om bevist doping.

Også Norges idrettsforbund (NIF) har bidratt. Kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, sier til VG at idrettsforbundet har delt de administrative utgiftene i CAS med Johaug. I tillegg har NIF betalt i underkant av 200.000 kroner i forbindelse med høringen i NIFs domsutvalg.

VG har kontakt med Johaug-manager Jørn Ernst. Han sier at teamet ikke har ytterlige kommentarer til saken enn det skiforbundet allerede har gitt.