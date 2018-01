OL-vraket Petter Northug avfeide reservediskusjon

Publisert: 24.01.18 14:22

LANGRENN 2018-01-24T13:22:58Z

I dag ble det endelig klart: Petter Northug (32) blir ikke å se i OL. Noen reserveplass i troppen var ikke aktuelt for langrennsstjernen.

Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli, Pål Golberg og Emil Iversen var de nye langrennsnavnene som ble tatt ut på herresiden i dag.

Fra før var Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger klare.

Petter Northugs trener Stig Rune Kveen sier til VG at Northug aldri ble tilbudt plass som reserve i den norske Sør Korea-troppen, men at det ble diskutert som et forslag.

– Men Petter har selv gitt beskjed om at det ikke var aktuelt. Han er ikke maksimalt forberedt, han er fortsatt syk og dermed ikke hundre prosent, sier Kveen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebrø kommenterte vrakingen av Northug slik på dagens pressekonferanse:

– Det har vært stor grad av enighet med landslagsledelsen om hele uttaket, inklusive Petter. Det har vært mye sykdom, han har gått få løp og de få han har gått har han ikke gått så fort. Så totalsummen der er at han ikke er med. Det er an avklaring mellom ledelsen og Petter på det punktet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Han har jo ikke klart å finne frem noen form som viser at han er på det nivået han ønsker å være selv. Vi har hatt en dialog med trener Stig Rune Kveen om han har hatt lyst å være med på laget i form av en reserveplass, men det hadde ikke Petter noe ønske om, sier landslagsssjef Vidar Løfshus til NRK .

Northugs trener understreker at den 32-årige langrennsløperen ikke stiller opp i et mesterskap uten optimale forberedelser og uten å kunne gå for gull. Han mener det er to ting som ble avgjørende: Motivasjonen falt kraftig etter at han mistet Tour de Ski i romjulen og utover nyåret.

I tillegg sier Kveen at de skjønte at OL-toget gikk da den siste av to sykdomsperioder sørget for at den største medaljegrossisten i langrenn i nyere tid, måtte stå over de viktige konkurransene i NM og i Planica.

– Han føler seg ikke vraket til OL. Vi har gitt beskjed om at det ikke var interessant å være noen reserveløsning. Hvis han føler seg vraket til noe, så er det en Tour de Ski-tropp, sier Kveen.

Veien videre er det for tidlig å si noe om, mener Kveen. Først må Northug bli ordentlig frisk.

– Nå konsentrerer vi oss om situasjonen i dag. Vi har ikke rukket å tenke så langt fremover med tanke på neste sesong, sier Kveen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet onsdagens pressemøte med å gå igjennom sikkerhetssituasjonen i Sør-Korea og Norges målsetting for de sportslige prestasjonene. De er at Norge skal bli blant de tre beste nasjonene og totalt ta 30 medaljer, deriblant ti gull.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.