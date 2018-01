Sundbys NM-spurt: - Holder ikke til å slå Ustjugov eller Klæbo

Publisert: 13.01.18 13:47 Oppdatert: 13.01.18 15:44

LANGRENN 2018-01-13T14:44:51Z

GÅSBU (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) mener NM-rykket holder til OL-bronse. Det er nok til å slå Dario Cologna, men ikke Sergej Ustjugov eller Johannes Høsflot Klæbo.

Det er under én måned til OL starter. Sundby slo Niklas Dyrhaug og Finn-Hågen Krogh i spurten på NM-tremila med skibytte lørdag. Men her er den virkelige dommen over NM-spurten:

– Jeg vet at jeg går fra Dario på et sånn rykk, men jeg går ikke fra Sergej, og jeg går iallfall ikke fra Johannes om han er med. Og da er jeg plutselig nummer tre. Så jeg må gå tidlig nok til at de blir stive og, sier Sundby på pressekonferansen etter rennet.

– Var NM-feltet en målestokk for deg?

– Finn har en finish som jeg har enorm respekt for når han er skrudd på, som det virket som han var i dag. Så jeg er fornøyd med at jeg må passere ham, og så får meter på ham. Han er en av verdens raskeste utøvere. Men jeg er klar over at de ikke har vært råeste i verden denne sesongen, svarer Sundby.

Martin Johnsrud Sundby gikk et fantastisk løp opp monsterbakken som avslutett Tour de Ski:

Han går og grubler på hvordan han kan vinne 30 kilometer med skibytte i OL.

– Man kan bli helt koko i pæra av å fabulere og tenke, sier Sundby.

– Hvorfor tar du gullet nå når du ikke har gjort det før?

– Jeg har timet sesongen annerledes. Jeg har turt å gjøre det. Jeg har turt ikke å sikre verdenscupen sammenlagt, fordi det er OL som betyr noe. Jeg har klart å legge fra meg at jeg skal vinne alle skirenn med en tanke om toppform i OL. Det er stor omveltning for meg, en drastisk barriere i hodet mitt, svarer Sundby VG.

Han har kuttet rundt 250 treningstimer , og mener han har mye å gå på frem mot OL.

– Jeg har 18 prosent å gå på, sier Sundby.

– 18 prosent er ganske mye.

– Ja, sier Sundby.



Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh tok medaljeplassene bak Norgesmesteren. Dyrhaug var 1,4 sekunder bak. Krogh var 0,5 sekunder bak Dyrhaug.

– Nå er jeg sånn som jeg bruker å være, for første gang denne sesongen. I dag når jeg drar til, så svarer det som det skal gjøre, sier Dyrhaug.

– Er du medaljekandidat i OL?

– Ja. Punktum, svarer Dyrhaug.

Han vil gå tremila og femmila i OL.

– Femmila er min beste distanse på papiret. Jeg er en av dem som kan være med å kjempe om gullet, sier Dyrhaug.

PS! Sundby står nå med 14 NM-gull, og viser styrke en måned før han skal jakte sitt første OL-gull i Sør-Korea.

