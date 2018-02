RYSTET: Johan Kaggestad er svært skuffet over at de russiske utøverne er frikjent i CAS. Dette bilde er fra et intervju med VG i desember i fjor. Foto: Hansen, Frode

Opprørt Kaggestad om CAS-frikjennelsen: – Dette hadde aldri skjedd med en mindre nasjon

Johan Kaggestad (74) mener CAS-frikjennelsen av de russiske utøverne er et bevis på at de store nasjonene har så mye makt at det åpner for korrupsjon og systematisk doping.

– Jeg er ganske så opprørt, og dette begynner å bli parodisk. Jeg har fulgt med på antidopingarbeid i ganske mange år, og dette viser at antidopingarbeidet er ekstremt langt unna å være bra nok, sier Kaggestad til VG.

Idrettens Voldgiftsrett (CAS) ga i dag en rekke russiske utøvere medhold i sin anke , og det betyr at de på papiret kunne deltatt i OL i Sør-Korea om kort tid. IOC fastholder imidlertid at de 28 utøverne ikke blir invitert til lekene .

– Bevisene mot de russiske utøverne har vært så klare at det ikke burde vært noe problem å utestenge dem på de indisiene. Dette hadde aldri skjedd med en mindre nasjon, slår Kaggestad fast.

Onsdag kveld så han tyske ARD sin dokumentar «IOC og det russiske dopingkomplottet» på NRK. Han beskriver det som kommer frem der som «rystende».

– Det var sterke saker. Folk som er opptatt av antidopingarbeid bør se den filmen, og lese boken til Mads Drange, «Den store dopingbløffen», sier Kaggestad og legger til:

– Dette er et nytt stort slag for IOC, og et bevis på at de ligger langt etter i timen. Det er sterke bindinger mellom de store nasjonene, og de har for mye makt. Det åpner for systematisert doping og korrupsjon.

– Som jeg har sagt til VG tidligere, så bør de olympiske lekene legges ned . IOC bør utestenge seg selv, tordner Kaggestad.

Han understreker også at det svært sjelden er idretten selv som avslører de store dopingskandalene.

– Det er interessant at det er media og politiet som har gjort de største avsløringene, og ikke idretten selv. Det er gitt for lite penger til antidopingarbeid, mener 74-åringen.

Aukland: – Overraskende

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, hadde ikke trodd at CAS skulle komme frem til denne beslutningen.

– Nei, dette var overraskende. Det har vært mye frem og tilbake fra første renn denne sesongen, og det har satt sitt preg på hele miljøet med ledelsen og løperne internt. At CAS nå frikjenner, splitter idretten enda mer, og det gjør saken mer komplisert, sier Aukland til VG.

– Dessuten er det veldig forvirrende for folk flest. Jeg hadde ikke trodd at russerne skulle få medhold i denne saken, men det skaper jo en presedens for at det må være avgitt en positiv dopingprøve. Kampen mot systematisert doping blir vanskelig, legger han til.

– Tror du dette ville skjedd med en mindre nasjon?

– Det er vanskelig for meg å svare på. CAS er en domstol, og da skal det jo ikke ha noe å si. Men at denne problematikken er løftet opp til Putin-nivå viser at det er mange sterke interesser.

