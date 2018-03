Cologna vant høydramatisk Kollen-femmil på målfoto

HOLMENKOLLEN (VG) Femmila i Holmenkollen ble av det dramatiske slaget. Målfoto måtte skille Dario Cologna og Martin Johnsrud Sundby, der sveitseren trakk det lengste strået.

Seieren gjør at Cologna fikk revansj for det sure spurttapet for Sjur Røthe i 2015, sist gang det ble gått en femmil i fri i Holmenkollen , da han tapte på målfoto.

Oppe på Northug-flata, noen hundre meter før slutt, satte sveitseren fart. På oppløpet sto det mellom Cologna og Martin Johnsrud Sundby . Der viste Cologna muskler og vant. Med minst mulig margin.

Seieren var Colognas første på femmil i Holmenkollen, etter at han to ganger har blitt nummer to (i 2012 og i 2015). Han ble dømt 0.01 sekunder foran Johnsrud Sundby.

– Jeg var ikke sikker på om jeg vant, fordi det var så jevnt sist. Martin var sterk, men jeg er veldig glad, sa Cologna til Fis Ski etter målgang.

– Endelig var flasken på min side, sier han til NRK, som sier følgende om stemningen rundt løypa:

– Helt utrolig atmosfære. Jeg fikk gåsehud, det var helt fantastisk.

Syv strake pallplasser

Andreplassen til Johnsrud Sundby gjør at han nå har vært på pallen på femmila i Kollen syv ganger på rad: 3.plass i 2012, 2.plass i 2013 og 2014, 3.plass i 2015, 1.plass i 2016 og 2017, og 2.plass i 2018.

– Det var close race, en morsom spurt. Det var nære. Dario har et par andreplasser som har vært close race. Jeg unner Dario det i år, så må jeg gjøre noe med det å bli nummer to neste år. Jeg er fornøyd med løpet totalt sett, Dario er en fantastisk konkurrent, sier Johnsrud Sundby til NRK.

Maxim Vylegzjanin ble nummer tre, mens Røthe ble nummer fire.

– Det var veldig kjekt å være tilbake igjen, sier Røthe til NRK. Konkurransen var Røthes første på to uker - han har slitt med ryggen i mange år og fikk før jul diagnosen som forteller at han er revmatiker.

Røthe prøvde å rykke etter 16–17 kilometer og var på det meste drøye ti sekunder foran Daniel Rickardsson og Cologna, men ble kjapt hentet inn.

Rykket ikke ved skibytte

Både Dario Cologna og Maurice Manificat, som lå i tet de første 33 kilometerne, valgte å bytte ski inne på stadion. Da hadde Hans Christer Holund, Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Kruger og de andre nordmennene i tet mulighet til å stikke fra duoen.

Men teten valgte å holde et bedagelig tempo i front, noe som gjorde at sveitseren og franskmannen hentet inn de 17–18 sekundene de tapte på å miste ski, rimelig kjapt. Allerede etter 36.3 kilometer var Cologna oppe og tok 15 bonuspoeng på den ene innlagte sprinten.

Derfra og inn ble det gått rolig uten noen angrep fra noen av løperne. Flere var fremme blant de tre-fem fremste, men ingen satt inn støtet før syv løpere fikk luke med 3.4 kilometer igjen av rennet.

Selv om Johnsrud Sundby rykket i den siste motbakken, holdt Cologna følge. Og på oppløpet var Cologna sterkest.

Johannes Høsflot Klæbo tok totalt 30 poeng på de to første spurtene, men gikk først på trynet, før han fikk det blytungt de siste 35 kilometerne. Til slutt var han drøye syv minutter bak Cologna i mål, på en 40.plass.