Russertrener reagerer på Klæbo etter Ustjugov-disk

SEEFELD (VG) Russerne la inn protest da Sergej Ustjugov først fikk gult kort og deretter ble disket etter sammenstøtet med Johannes Høsflot Klæbo i semifinalen. Russlands trener mener at juryen heller burde slått ned på Klæbos manøver.

Russlands trener Markus Cramer gjør det klart at han først og fremst er oppgitt over juryens bruk av straff.

Men han er klar på at han mener det var Klæbo som opptrådte feil under semifinalen og ikke Sergej Ustjugov, som fikk gult kort for sin manøver. Og at straffen av hans løper var feil. Se bråket øverst.

– Det er ikke Sergej som gjør en feil her. Det er Klæbo, sier Cramer til VG og forklarer hvordan Klæbo endte med å sette skiene over Ustjugovs ski og begge holdt på å falle.

– Jeg forstår ikke hvorfor ikke Klæbo straffes og hvorfor Ustjugov får gult kort, sier Cramer som leverte protest mot beslutningen etter straffen.

Etterpå forklarte Ustiugov hva som hadde skjedd:

Cramer mener juryen har et problem med å forklare reglene til utøverne og at mange utøvere tror de kan gjøre hva de vil når de ligger foran i løypa. Han sier at de ikke ønsket Klæbo disket, da de protesterte mot straffen til russeren. Han påpeker at Ustjugov fikk gult kort i VM i Lahti for to år siden for det samme Klæbo gjorde denne gang.

– Vi hadde en lang diskusjon med juryen etter sprinten. Han fikk først gult kort for det som skjedde med Klæbo under løpet og deretter skriftlig advarsel for det som skjedde i målområdet. Det var ikke god oppførsel, sier Markus Cramer.

Det var den skriftlige advarselen på grunn av krangelen, som endte med et slag etter Klæbo og et klaps på kinnet fra Ustjugov, som til slutt førte til disken i kombinasjon med det gule kortet. Opptrinnet førte til buing på tribunene.

Klæbo gjorde det selv klart etter gullet var sikret at han mente det var russeren som kjørte inn i ham og at han derfor var nær ved å ramle. Derfor syns han det var rart at russeren fyrte seg opp etter målgang.

– Jeg mener jeg bare å forsøkte å holde min linje etter en lang utforkjøring. Han forsøkte å angripe på min høyre side og jeg mener det var lite plass der, sier Klæbo på pressekonferansen rundt en time etter gulløpet.

Løpsdirektør i FIS, Pierre Mignerey, syns russerens oppførsel etter målgang var usportslig og forsvarer disken.

– Han fikk gult kort for manøveren sin i løypen, og et nytt gult kort for det han gjorde mot Klæbo i målområdet, sier Pierre Mignerey.

– Får det konsekvenser for resten av VM?

– Nei, det gjelder bare dette rennet. Men dette var helt klart usportslig oppførsel, og ikke noe vi ønsker å se. Derfor ble han sanksjonert.

– Gjorde Klæbo noe feil i løypen i situasjonen med Ustjugov?

– Han gjorde ingenting feil.

Klæbo fikk støtte fra norske løpere etter opptrinnet. Blant annet fra Emil Iversen som mente Ustiugovs krangel med Klæbo etter målgang var totalt unødvendig.

