Klæbo ga fra seg 15-kilometerplassen han egentlig hadde fått: – Ekstremt sportslig gjort

SEEFELD (VG) Sprintverdensmester Johannes Høsflot Klæbo (22) har egentlig hatt plass på VMs 15-kilometerlag i over en måned, men har stilt plassen til disposisjon. Nå overtar tremilsmester Sjur Røthe (30) plassen.

Publisert: 26.02.19 09:07 Oppdatert: 26.02.19 09:20







Landslagssjef Eirik Myhr Nossum innrømmet på tirsdagens pressekonferanse at han tok ut en firemannstropp til VMs eneste distanse med intervallstart etter verdenscuphelgen i Otepää (19. og 20. januar). Men i VM-byen Seefeld er den blitt endret.

VGs VM-spesial: Følg pressekonferansen her!

– På det opprinnelige laget var også Klæbo. I samråd med Arild (sprinttrener Monsen) i går så bestemte ham seg til å stille plassen til disposisjon til Røthe. Hadde følelse av Røthe gjøre bedre enn ham selv. Syns det er ekstremt sportslig gjort overfor lagkameratene. Enormt imponert av beslutningskraften han viser der, sier Nossum.

Han satt på podiet med Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Didrik Tønseth. Klæbo uteble, men forklarer avgjørelsen slik i en e-post sendt til VG:

– Jeg føler meg ikke helt klar for 15 kilometer onsdag, og skal jeg kunne hevde meg i teten må jeg være helt på topp samt ha en god dag. Der er jeg dessverre ikke - så derfor velger jeg i stedet å fokusere på fredagens stafett, opplyser Klæbo.

– Jeg mener det er riktig å gi fra seg plassen til andre på laget som er bedre forberedt for distansen. Dette varslet jeg skiforbundet om i går, så er det opp til dem å ta ut hvem som skal få plassen min, fortsetter norsk langrenns største mannlige stjerne.

– Jeg er utrolig glad for at jeg får muligheten. Da Eirik ga meg beskjed om at Johannes ville gi fra seg plassen, måtte jeg ta imot med begge hender. Kjenner meg i bra form, hadde gode ski på tremilen og håper vi skal få det til igjen sammen med smøreteamet, sier Røthe – superreserven som altså kommer fra gull på lørdagens tremil.