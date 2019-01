INGEN FOLKEFEST: Bildet er tatt under herrenes 15 kilometer fellesstart 5. januar. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

FIS-direktør bekymret etter glisne skistadioner i Tour de Ski

LANGRENN 2019-01-07T19:27:26Z

VAL DI FIEMME (VG) Tour de Ski ble en stor norsk triumfferd, men det var det ikke mange tusen som fikk med seg fra tribuneplass. FIS-direktør Jürg Capol ser at noe må gjøres.

Publisert: 07.01.19 20:27

Det var ikke et yrende folkeliv på toppen av Alpe Cermis da Norge seiret både i dame- og herreklassen i Tour de Ski.

Hele uken har vært en norsk opptur sportslig sett da Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo ble sammenlagtvinnere. Men langrennssporten internasjonalt er inne i en utvikling som bekymrer flere .

VG har tatt bilder av tilskuere og tribuner under Tour de Ski. Der den tysk-østerrikske hoppuka trekker tilskuermasser på 20.000–30.000 fans gjennom flere renn, var det ikke mange tusen tilskuere som fikk med seg Tour de Ski fra tribuneplass i samme tidsrom.

– Det jeg er litt bekymret for, er at det er litt lite interesse rundt arrangementet. I dag var det bra her. Men det er noen konkurranser der jeg synes det er lite folk på plass. Spørsmålet er hva man må gjøre, sier FIS-direktør Jürg Capol til VG ved målgang av siste etappe av Tour de Ski.

FIS-direktøren, som selv skapte Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang , var på plass både i Oberstdorf og under avslutningshelgen i Italia. Bakkeklatringen den siste dagen er blitt en klassiker i langrennssporten i italienske Val di Fiemme. Men det har vært langt flere folk ved målgangen før.

– Italia har vært noen år borte og De Fabiani er en ny en som er med. Man må ha et eget idol. De Fabiani er fortsatt ung og han bli noe mer, sier Capol.

Denne gangen ble hjemmehåpet Francesco De Fabiani ble nummer to på lørdagens etappe i Val di Fiemme og gikk ut som nummer fire på sisteetappen.

Han ble til slutt nummer ni. De andre 11 løperne blant de 12 beste var fra Norge og Russland.

Men også tidligere i sesongen har tilskuertall skuffet for eksempel sveitseren Dario Cologna. Til VG påpekte han at tilskuerne som omkranset løypene i Davos i midten av desember var langt flere enn på rennene i Norge. For tilskuermengden på rennene i Norge i desember skuffet ham.

I tyske Oberstdorf opplyste arrangøren den ene dagen om at det var 2700 tilskuere rundt løypa. Noen dager tidligere samlet starten av hoppuken samlet over 25 000 tilskuere noen kilometer i samme by.

I Val Mustair var det bra folkeliv ved sprintløypa. Men langt oppe i den sveitsiske fjelldalen som har fostret den lokale stjernen Dario Cologna var det trolig langt lavere tilskuertall enn i Oberstdorf.

Men i Val di Fiemme var det riktig tynt på skistadion på den nest siste dagen akkurat slik det var i Toblach noen timer unna under åpningshelgen.

– Jeg mener vi trenger en stor by der Tour de Ski starter. Det må gå midt i en stor by i Europa som kan markere starten av touren, sier Capol.

Capol har vært bekymret for fallet i det tyske og polske markedet fordi det er merkbart for interessen i Europa. Før sesongen trakk den tyske sponsoren Viessmann seg fra langrenn men fortsatte med hopp og kombinert .

Nå sier Capol at det er dialog om et større startsted for touren, men at det ikke er noe konkret ennå.

– Målet er å arrangere på en plass der det bor mye folk så vi får presentere Tour de Ski, sier Capol.

Han vil også at det legges inn et lengre renn som starter et sted og går i mål et annet sted, slik det var til Toblach for noen år siden. Lenzerheide i Sveits har pleid å ha et godt publikumsmessig oppmøte ved sine arrangementer, men var ikke en del av touren i år.