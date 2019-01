Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby er profiler på hvert sitt landslag internt i Skiforbundet. Men der sprinterne har fylt opp sponsorplassene mangler herrer allround to sponsormerker målt mot de andre lagene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skiforbundet jakter større millionavtaler – mangler sponsorer

VAL DI FIEMME (VG) Damelandslaget og sprintlandslaget har fylt opp sponsorplassene, som gir avgjørende millioninntekter til norsk langrenn. Samtidig mangler allroundlaget til herrene flere sponsormerker denne sesongen.

Publisert: 04.01.19 21:26

Konkurransedraktene som eksponerer landslagets sponsorer, under Tour de Ski og andre renn, viser forskjellen.

– Det er riktig lagt merke til, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Damelaget der Therese Johaug er stjernen og sprintlandslaget der Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug var de største profilene før sesongstart, har fylt opp seks sponsorplasser hver. Samtidig mangler herrer allround to av de seks sponsorplassene målt mot de andre lagene.

– Ja, per i dag mangler vi to merker og har to færre enn de andre lagene. Men det jobbes med det. Så vidt jeg har vi hatt tilbud inne, men strategien er ikke staket ut fremover, så vi holder det litt tilbake enn så lenge, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Det er spådd tøffere tider fremover for Skiforbundet på grunn av kamp om kronene og rettigheter med utøverne , etter at også Petter Northugs privatsatsing preget konfliktbildet i en rekke år.

Nå har allroundlaget, som Sundby er en del av, også et sponsormerke mindre enn i fjorårets sesong.

Hvilke millionverdier det er snakk om i forskjell på de ulike lagenes sponsorinntekter per i dag, m vil ikke langrennssjef Espen Bjervig ut med.

Men hver sponsoravtale som blir eksponert med eget merke på drakten må legge inn betydelige millionbeløp. Bjervig forteller at damelaget har hatt en spesiell posisjon blant sponsorene gjennom flere år.

Og det er sponsoravtalene som fyller opp mer enn 90 prosent av de årlige inntektene på over 80 millioner kroner, som går til å drive langrennssatsingen i skiforbundet.

Bjervig påpeker at de har sagt nei til flere sponsorer som ønsket å sponse bare herrenes allroundlag. For Skiforbundet jakter nå større millionavtaler som kan dekke flere av lagene deres og da må det flere millioner på bordet i hver avtale om inntektene skal opprettholdes. Men per i dag har de ikke disse sponsorene.

– Grunnen til at vi har to færre sponsorer på det laget er at vi jobber med å finne samarbeidspartnere som kan ta flere av lagene. For øyeblikket vi jobber intenst med færre og større sponsorer og også en bedre strategisk tilnærming. Så får vi se hvordan vi lykkes med det, sier Bjervig.

Presset fra utøverne rundt kommersielle rettigheter har økt det siste året og blant annet gikk Sundby ut mot forbundet før sesongen .

– Det er nesten klin umulig for en utøver i dag å finne en bransje som ikke berører paraplyen til skiforbundet. Men jeg tror det kan gjøres ganske enkle grep, sa Sundby til VG i november.

Bjervig sier det også er bakgrunn for den nåværende situasjonen, at landslagsutøverne skal få større muligheter i sponsormarkedet gjennom at de fremover skal ha færre sponsorer.

– Nå har vi valgt den strategisk tunge veien så får vi se hvordan det lykkes, sier Bjervig og påpeker at de for øyeblikket har økonomi til å avvente situasjonen.

Landslagssjef Vidar Løfshus opplyser til VG at sponsorsituasjonen per i dag ikke har betydning for hans økonomiske rammer i landslagssatsingen i forhold til tidligere år.

Bjervig vil ikke gå inn på hva de ulike avtalene til Skiforbundet er verdt. Men hovedsponsoravtalen ned Sparebank 1 som gjelder for alle lagene er opplyst å være 15 millioner kroner i året. Klesavtalen med selskapet Active Brands og Dæhlie-klesmerket har blitt omtalt med samme størrelse økonomisk sett.

Under disse sponsorene kommer lagenes egne sponsorer og strategiske samarbeidspartnere som ikke er synlige utad. Og årlig gjennomføres store reforhandlingsrunder som innebærer årlige inntekter på rundt 20–30 millioner kroner.