Bolsjunovs lagkamerat hjalp Klæbo: – Jeg er overrasket

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo kjemper en intens kamp mot Aleksandr Bolsjunov om sammenlagtseieren i verdenscupen. Lørdag fikk nordmannen hjelp av russiske Aleksej Tsjervotkin.

Løperne kriget om bonuspoeng på bestemte punkter på alle femmilens seks runder. To ganger la Tsjervotkin seg foran Bolsjunov, noe som forhindret sistnevnte fra å øke forspranget til Klæbo.

I etterkant av løpet konfronterer VG den russiske vinneren med hendelsene.

– Er du sint på Tsjervotkin?

– Ehm ... Nei, svarer Bolsjunov etter å ha tenkt seg litt om.

Overrasket

Etter den felles pressekonferansen innrømmer derimot 22-åringen at han ikke likte det Tsjervotkin gjorde.

– Jeg ble litt overrasket. Jeg forsøkte å si at han ikke skulle gå så fort, men det er mulig at han ikke hørte det, sier Bolsjunov på NRKs spørsmål.

– Kan de tapte poengene bli avgjørende for utfallet av kampen mellom deg og Klæbo om sammenlagtseieren? spør VG.

– Kanskje. Vi får se.

Etter lørdagens renn i Holmenkollen overtok Bolsjunov den gule ledertrøyen fra Klæbo. Russeren leder med 49 poeng når det gjenstår to uker av sesongen.

– Hvordan vurderer du kampen mot Klæbo om sammenlagtseieren i verdenscupen akkurat nå?

– Det er vanskelig å si. Alt vil avgjøres i løpet av de neste løpene. Forhåpentligvis lykkes jeg. Jeg skal gi alt, sier Bolsjunov til VG, uten at han imponerte VM-vinner Hans Christer Holund med timingen for suksessen:

– Bolsjunov er sterk

På de tre første rundene var Klæbo fremme å sikret seg maksimalt med bonuspoeng. Deretter fikk 22-åringen fra Byåsen det tøft. I mål var Klæbo over seks minutter senere sin russiske konkurrent, etter å ha roet ned da han erkjente at en topp-plassering var utenfor rekkevidde.

– Han er selvfølgelig sterk. Han viser i dag at han er utrolig god. Da er det ikke så mye annet å gjøre. Jeg prøver så godt jeg kan, men han er bedre enn meg på dette her. Da må jeg bare prøve å bruke styrkene mine. Sprintene fremover blir viktige. Det blir spennende. Bolsjunov viser at han er i god form. Det kommer til å bli tungt, sier Klæbo til VG.

Allerede på tirsdag er det sprint i Drammen. Klæbo forteller at han aldri før har gått den distansen med bare to hviledager å restituere på etter en femmil.

Trønderen fikk ikke med seg hjelpen fra Tsjervotkin underveis i løpet, men han er glad for at han selv plukket viktige poeng de første rundene.

– Men Bolsjunov får med seg veldig mange flere og tar i tillegg seieren her. Han henter mange poeng i dag. Det gjør at jeg må virkelig opp i ringa de neste ukene hvis jeg skal ta den «gultrøyen» totalt, sier Klæbo.