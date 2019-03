NY TRIUMF: Petter Eliassen har vært blant de beste langløperne i en årrekke og tok en ny triumf i Birkebeinerrennet lørdag. Her fra et renn tidligere i sesongen. Foto: Mario Facchini / TT NYHETSBYRÅN

Petter Eliassen vant Birkebeinerrennet

Petter Eliassen vant Birkebeinerrennet. Trønderen gikk over mål i ensom majestet over to minutter foran konkurrentene. Justyna Kowalczyk var enda mer overlegen i kvinneklassen.

Publisert: 16.03.19 10:50 Oppdatert: 16.03.19 11:12







Han gikk med full gass fra start til mål og det senket konkurrentene. Og dermed gikk han i mål helt alene på 2.23.47 i den 81. utgaven av «Birken».

Her kan du sjekke alle resultater i Birkebeinerennet fortløpende (ekstern lenke).

Bak Eliassen var det en tøff kamp om 2. plassen. Blant annet med Andreas Nygaard i spiss på gruppen på vei inn mot stadion. Og da han satte inn støtet på oppløpet var han overlegen konkurrentene. Simen Østensen tok 3. plassen, Berdal nummer fire og Alexis Jeannerod ble nummer fem. Men alle konkurrentene var over to minutter bak overlegne Eliassen. Eliassen og Østensen går begge for Team BN Bank. Laget dominerte rennet med å ha tre blant de fem beste.

Det er nå noen uker siden Ski-VM, men flere vil kanskje huske høy temperatur hos nabofolket:

– Det var tungt opp første fjellet. Simen Østensen og Morten Eide Pedersen satte fart. Jeg var veldig sliten opp der, men vi fikk luke og jobbet sammen. Så slapp Morten opp Raudfjellet. Da bestemte jeg meg for å gå i jevn fart hele veien inn, sier Eliassen i seiersintervjuet med NRK noen minutter etter målgang.

les også Trippel seier for Koteng-lag i Vasaloppet

Han hadde en god følelse underveis i spissen for mange tusen skiløpere som krysser over fjellet fra Rena til Lillehammer.

– Det var fine forhold. Det var litt løst for stavene og litt trått noen steder. Men det var veldig fine forhold, sier Eliassen.

I Vasaloppet for to uker siden var det en annen nordmann som slo til med seier:

Eliassen påpeker at det imidlertid er Andreas Nygaard som fortsatt leder langløpscupen Ski Classics sammenlagt. Laget til Eliassen dominerte rennet stort med å ha to av tre løpere på pallen.

– Det var sinnsykt hardt opp Dølfjellet, sier Nygaard om fjellovergangen som kommer relativt tidlig i rennet.

Han forteller at han var helt på maks da konkurrentene dro opp farten i front og han måtte bare klore seg fast. Mot slutten satt farten bedre i kampen om pallplassene.

– Jeg vet at dersom jeg har krefter igjen, så har jeg god spurt. På slutten la jeg meg først, så var det opp til meg å avgjøre, sier Nygaard.

HARDT FRA START: Det var kamp om posisjonene fra start i kvinneklassen. Foto: Birken/Geir Olsen

I kvinneklassen var det polske Justyna Kowalczyk som vant Birkebeinerennet for tredje gang. Nå er det bare Anita Moen som har en seier mer og større seiersrekke.

– I dag var det virkelig tøft. Etter 12 kilometer trodde jeg det skulle gå veldig dårlig, sier Kowlaczyk til NRK.

les også Varsler slutten på norsk totaldominans: Sverige i snitt fem år yngre enn Norge

I kampen om andreplassen var Britta Johansson Norgren sterkest, men var i mål to minutter og 41 sekunder bak Kowalczyk.

– Dette er et av verdens tøffes skirenn, kanskje det aller tøffeste rennet i verden, sier Kowalczyk.

Astrid Øyre Slind ble nummer tre. Den trønderske skiløperen var fire minuntter og 23 sekunder bak den polske skistjernen.

– Jeg syns jeg gikk et bra renn og var pigg. Man ofrer litt glid når man går med feste, sier Øyre Slind som påpekte at den polske konkurrenten hadde så bra ski at hun rett og slett ble frakjørt utover i de lange utforkjøringene som preger det tradisjonsrike langløpet.

Husker du forøvrig Slind-søstrenes Røkke-hjelp under NM: