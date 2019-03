STAKK FRA: Natalia Neprjajeva (til høyre) var den som lengst holdt følge Therese Johaug på søndagens tremil i Holmenkollen, men det varte ikke lenger enn omtrent seks kilometer. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Johaug med ny knockout på feltet – har 13 triumfer av 13 mulige på distanse

HOLMENKOLLEN (VG) Det gikk som alle trodde og konkurrentene fryktet: Ingen klarte å følge skidronningen Therese Johaug (30), som gikk i ensom majestet gjennom nesten hele tremilen i Holmenkollen.

Publisert: 10.03.19 13:04







STØRSTE SEIERSMARGINER PÅ TREMILEN I KOLLEN 3.46,50: Therese Johaug i 2016 (Ingvild Flugstad Østberg nummer 2) – fellesstart 2.23,90: Larissa Lazutina i 1998 (Svetlana Nagekina) – enkeltstart 2.07,40: Bente Skari i 2003 (Annmari Viljanmaa) – enkeltstart 2.05,18: Marit Bjørgen i 2017 (Krista Parmakoski) – fellesstart Vis mer vg-expand-down

Spenningen handlet mest om hvor mye den norske flatoddseren kom til å vinne med ned til nummer to. Svaret: Et minutt og 45 sekunder til russiske Nathalie Neprjajeva. Det er den femte største seiersmarginen på kvinnenes tremil i Holmenkollen .

Svenske Ebba Andersson ble nummer tre, som noe overraskende slo verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg i den eneste spenningen man klarte å by på på oppløpet: Spurtduellen om den siste pallplassen.

Allerede fem og et halvt minutt ut i rennet hadde Johaug satt på turboen og tre løpere prøvde å følge: Neprjajeva, Flugstad Østberg og Krista Parmakoski. De to sistnevnte forsvant kjapt, og selv om russeren holdt følge litt lengre, var det null tvil fra omtrent seks kilometer i bakken opp mot Styggdalen. Ved passering 7,2 kilometer viste avstanden ti sekunder, og da var det gjort – og to tredjedeler gikk Johaug solo i påskeværet i Oslo.

Dette var for øvrig sesongens 13. distanserenn Therese Johaug stilte opp i i VM og verdenscup. Det har endt med 13 seirer.

Det er ikke på det eneste området hun dominerer statistikkene. På internasjonale tremiler spesielt er det kun hun selv eller den abdiserte skidronningen Marit Bjørgen som vinner.

Du må helt tilbake til Vancouver-OL i 2010 sist noen andre enn superduoen Johaug/Bjørgen vant dronningdistansen i kvinnelangrenn – verdenscup, VM og OL inkludert. I Canada for ni år siden vant Justyna Kowalcyk. Siden har det vært arrangert 16 tremiler: Bjørgen har ti seirer og Johaug seks med søndagens oppvisning.