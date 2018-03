Falla fikk OL-revansje: - Betyr veldig mye

LAHTI/OSLO (VG) Stina Nilsson (24) tok rotta på Maiken Caspersen Falla (27) i OL-sprinten. Lørdag fikk den norske jenta revansje i Lahti.

Det norske sprintesset fikk en liten luke på svenskene før oppløpet og holdt unna. Dermed kunne Falla strekke armene i været for seier i det første rennet siden OL i Pyeongchang.

– Jeg ville ikke ha førsteposisjon, men jeg fikk den og da måtte jeg bare gjøre det beste ut av det, sier Falla, og legger til at seieren «betyr veldig mye».

– Jeg merker at etter OL så får man en litt tomhetsfølelse. Den store dagen er over, man har fått en medalje og er litt fornøyd. Men så kommer man på at «søren, jeg skal jo til Lahti også», ler Falla overfor VG.

Falla roser smørerne og mener skiene hennes var de beste i feltet. Det var de skøyteskiene som Ragnhild Haga tok gull med under 10 kilometeren i OL.

– Det er ikke så mye press lenger. Går det bra, så er det en bonus, fortsetter Falla, som forteller om lavere skuldre og at hun «teller ned til ferie». Den har hun imidlertid ikke tatt helt ennå.

– Jeg har veldig lyst til å vinne den røde trøya (sprintcupen). Jeg har ikke hatt helt troen på det i år, for Stina har vært fryktelig sterk. Men nå kan det jo gå! Jeg må bare fokusere, sier Falla.

Taus Nilsson om sprintcupen

Ikke bare kunne Falla juble for seier. Hun øker den fra før av åtte poengs lille luken til svensken i kampen om sprintkulen. Nå er ledelsen på 28.

– Med seier i Drammen vil hun i realiteten avgjøre det, kommenterte Jann Post på NRK.

Foruten om sprinten i Drammen, gjenstår en fristilsprint i Falun. Ettersom den er en del av minitouren der, deles det bare ut halvparten så mange poeng.

– Det er ikke noe å spekulere i, sier Stina Nilsson på spørsmål om hun kan ta igjen Falla.

Heidi Weng fikk det ikke helt til å stemme i OL, og heller ikke i Lahti gikk det hennes vei på sprinten. I kvartfinalen ble hun stengt inne mot slutten og måtte se at semifinaleplassen glapp. Dermed klarte ikke Weng å rykke fra Ingvild Flugstad Østberg, som også røk i kvartfinalen, i kampen om totalcupen.

– Jeg blir kjørt på (av Sophie Caldwell), og så er jeg veldig i ubalanse og holder på å gå i bakken. Og da er det for sent, sier en skuffet Weng til VG.

Marit Bjørgen røk i semifinalen, men var fornøyd med å ha vært så nær en finaleplass.

– Jeg synes det var veldig positivt. Det er lenge siden jeg har vært så nærme en finale og kroppen var bra. Det var veldig nære, sier Bjørgen.