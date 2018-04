SKIPRESIDENT: Erik Røste har vært president i Norges Skiforbund siden 2012. Nå er han Norges kandidat til styret i det internasjonale skiforbundet FIS. Foto: Tore Kristiansen

Professor: – Jeg tror deg ikke, Røste

Publisert: 18.04.18 11:24

LANGRENN 2018-04-18

Professor Gerd von der Lippe oppfordrer Erik Røste til å trekke sitt kandidatur til styret i det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Han burde gi fra seg plassen og gi den til en kvinne, mener professoren.

– Røste burde ikke stille. Det burde være en tøff kvinne fra Norge.

FIS Council har 18 medlemmer. 17 av disse er menn, ifølge FIS’ hjemmeside . Nå har Norges Skiforbund innstilt sin president Erik Røste som arvtaker til Sverre Seeberg, som har møtt i FIS-styret siden 2002 og som nå er visepresident.

I et intervju med NTB sier Røste at dagens skistyre er svært opptatt av kjønnsbalansen i ski-idretten - både nasjonalt og internasjonalt. Røste forteller at Norge, sammen med USA og Canada, kommer med forslag til FIS-kongressen der det langsiktige målet er at ingen kjønn skal være mindre representert enn 40 prosent.

– Håpet er at dette trappes opp fra 2020, sier Røste til NTB.

Det synes professor Gerd von der Lippe ved Universitetet i Sørøst-Norge er lite troverdig:

– Nei, Røste, jeg tror deg ikke, sier hun til VG.

– Hvorfor?

– Han burde ha lett etter en kvinne til denne jobben for et år siden. Når man ønsker likestilling på toppen i FIS, så må man virkelig ønske det. Da må man gjøre forandringer. Og da virker det lite troverdig at man stiller en mann, og så sier at man jobber for likestilling, sier von der Lippe, som har vært opptatt av likestilling i idretten siden 1960-tallet.

– Det er overmodent med en forandring. Det bør skje noe nå, og ikke om to år eller lengre frem i tid, mener Gerd vond der Lippe.

Hun mener at målet burde være 50 prosent kvinnerepresentasjon.

– Da må man begynne med en gang. Vi ser hvordan det er i skihopping, der kvinner har mye dårligere forhold enn menn. Vår gullvinner Maren Lundby måtte reise hjem fra OL etter bare én konkurranse.

Professoren sier at det er viktig å finne kvinner som virkelig vil ha forandring, og at disse kvinnene må være sikret støtte.

– Hvis en kvinne vet at hun får støtte, er det lettere å få kvinner til å stille.

– Er du overrasket over at styret i FIS i 2018 består av 17 menn og én kvinne?

– Toppidretten er vanvittig konservativ, særlig fotball og ski, både nasjonalt og internasjonalt. Norge er et foregangsland ved at vi vinner mange gull i VM og OL, men vi er helt bakpå når det gjelder likestilling. Det holder ikke til troende, mener professoren i idrettssosiologi.

