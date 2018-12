NEST BEST: Ingvild Flugstad Østberg kom på annenplass i fjorårets Tour de ski, slått kun av lagvenninne Heidi Weng. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Aukland om Østbergs Tour de Ski-sjanser: – Tidenes mulighet

Mens det på herresiden er mange om sammenlagtbeinet i Tour de Ski, tror NRK-profil Fredrik Aukland at det kun står mellom to på kvinnesiden i Therese Johaugs fravær. En av dem er Ingvild Flugstad Østberg (28).

Publisert: 29.12.18 08:15

– De største favorittene er Ingvild (Flugstad Østberg) og (Krista) Pärmäkoski. De to er favoritter, fordi de er de beste distanseløperne, analyserer NRK-eksperten i forkant av lørdagens Tour de Ski-åpning i Toblach.

Vinneren får en halv million kroner i premiepenger. I tillegg kommer bonuser. Vinneren får også 400 verdenscuppoeng.

Han trekker også frem Heidi Weng som et usikkert kort. Han mener Weng i form ville vært blant de største favorittene, men han er ikke imponert over hva hun har fått til så langt denne sesongen.

– Men Ingvild kan også komme langt på sprint, og tape minst mulig. Hun har tidenes mulighet til å vinne Tour de Ski, sier Aukland.

Johaug står over

Lørdag starter Tour de Ski med sprint i Toblach, før det for kvinnene er ti kilometer intervallstart i fristil dagen etter. Om Østberg kommer godt ut av de to tidlige sprintene, kan hun virkelig legge grunnlaget for sammenlagtseier.

– Jeg tror det blir tett i toppen på kvinnesiden, fordi de største kanonene har valgt å ikke gå. Men jeg tror Ingvild er den største favoritten, så lenge hun kommer seg gjennom den nest siste etappen, som har blitt et lite spøkelse, sier TV2-kommentator Petter Soleng Skinstad, og trekker frem Jessica Diggins som den tredje største favoritten.

Den i utgangspunktet største favoritten står nemlig over den ni dager lange turneen i Mellom-Europa.

Therese Johaug har valgt å stå over Tour de Ski for å bruke alle sine krefter på sesongens store mål: VM i Seefeld i slutten av februar. Heller ikke de svenske stjernene Stina Nilsson, Charlotte Kalla eller Ebba Andersson går touren.

– Forutsetningene i kvinneklassen ble fundamentalt forandret da Therese Johaug bestemte seg for å stå over Tour de Ski. Nå fremstår lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg i sum som den fremste favoritten. Fjorårsvinner Heidi Weng skal ikke avskrives, men det har vært mye skurr så langt i sesongen, sier VGs kommentator Leif Welhaven.

Johaug har vunnet Tour de Ski to ganger, mens Justyna Kowalczyk er den store Tour de Ski-dronningen med fire strake seirer, men hun har i likhet med Marit Bjørgen lagt opp.

Åpent på herresiden

På herresiden er det flere som kan være med å kjempe om sammenlagtseieren, og det er ingen som peker seg ut som en klar favoritt, skal vi tro ekspertene.

– Aleksandr Bolsjunov må nevnes som en av dem, selv om det er mange skøyte- og sprintrenn. Sergej Ustjugov er tilbake og har best forutsetninger for å vinne Tour de Ski av russerne, siden han er rask opp bakken. Dario Cologna har vunnet fire ganger før, er i stigende form og har trent godt i Davos i juleperioden, sier Aukland om de største favorittene på herresiden.

Det er også mange formsterke nordmenn som tar turen til Toblach og Tour de Ski-åpningen, blant andre Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe.

Aukland trekker frem Røthe som sterkeste norske kortet, og TV 2-Skinstad tror Klæbo har en god mulighet.

– Programmet passer Klæbo veldig bra. Det er to sprinter, og relativt korte distanserenn. Om seieren tror jeg det blir en kamp mellom Norge og Russland. Hjertet sier Norge, men hjernen sier russisk seier, sier TV 2-eksperten, og spår en «rekordjevn» tour på herresiden.

I tillegg til de ovennevnte, trekker Aukland frem kanadieren Alex Harvey og Martin Johnsrud Sundby som outsidere til sammenlagtseieren. VGs Welhaven går for en sveitsisk favoritt.

– Her er det ekstremt vanskelig å spå utfallet, men råtipset går på at Colognas tourerfaring nok en gang blir utslagsgivende, sier han.