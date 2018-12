Johaug ubeseiret før jul: - Det har vært en drøm

LANGRENN 2018-12-16T09:18:50Z

DAVOS/OSLO (VG) Therese Johaug (30) ble dratt på kjelke ut av stadion av Ingvild Flugstad Østberg etter at hun forble ubeseiret før jul på distanserenn i verdenscupen.

Publisert: 16.12.18 10:18 Oppdatert: 16.12.18 11:57

Dermed har Johaug hanket inn seks verdenscupseire før jul, når også beste etappetid på jaktstarten på Lillehammer under mini-touren regnes med.

– Det har bare vært en drøm egentlig fra jeg startet den nasjonale åpningen på Beitostølen til i dag, sier Johaug til VG etter seieren i Davos.

For hun har tatt et langt steg til å bli den skiløperen som har vunnet flest verdenscuprenn etter Marit Bjørgen denne sesongen. I Davos noterte hun seg for sin 48. verdenscupseier og forlenget seiersrekke i distanserenn.

– Det var ikke gitt at det skulle gå slik. Selv om jeg har hatt en god fysisk form disse to årene her og prøvd å legge ned mye trening og gjort alt for å komme tilbake, så skal man ha med seg hodet og kroppen også for å få det til, sier Johaug til VG etter å ha blitt dratt på kjelke vekk fra premieseremonien i Davos av lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg er veldig stolt over meg selv at jeg har klart det, sier Johaug og fremhever at hun fikk med seg lagvennninnen Ingvild Flugstad Østberg på pallen.

Therese Johaug utklasset konkurrentene i Davos for tre år siden før utestengelsen. Bedriften gjentok hun i sitt første renn der siden.

– Det var et veldig bra renn i dag. Jeg klarte å ha en bra åpning og gå bra på ski. Det er litt slik med høyden i Davos at du må holde igjen hele tiden, fordi du kjenner at du kanskje kan gå litt for fort, sier Johaug til VG.

For tre år siden ble det femdobbelt norsk i toppen. Denne gangen fikk hun med seg Flugstad Østberg opp på pallen, da hun sikret 2. plassen foran finske Krista Pärmakoski.

Dobbelt norsk

Det ble dermed en opptur for Flugstad Østberg, men hun var ikke i nærheten av Johaug. 30-åringen fra Dalsbygda var raskest på samtlige sekunderinger, og gikk i mål til nok en seier, 12.1 sekunder foran Flugstad Østberg, som for øvrig var nest raskest på samtlige sekunderinger.

– Det var nær Therese og jeg trives godt her. Jeg har gått mange gode renn her før også, sier Flugstad Østberg og peker på at hun har tre seire i Davos fra før.

Verdenscupseier nummer 48

Johaug, som er foran rekordskjemaet til Bjørgen , står nå med fem individuelle seiere denne sesongen (seks inkludert beste etappetid på jaktstarten på Lillehammer, som blir notert som verdenscupseier av FIS), i tillegg til stafettseieren på Beitostølen forrige helg, hvor hun gikk etappe nummer to.

– Jeg er veldig fornøyd med å dra i land nok en seier på distanserenn, sier Johaug, vel vitende om at hun fremdeles har til gode å tape den type renn denne sesongen.

Dette var hennes 48. verdenscupseier, hvilket betyr at hun bare er to seiere bak Justyna Kowalczyk, som står med 50. Bare Marit Bjørgen har flere, men det er et stykke opp til langrennsdronningen som har 114 verdenscupseiere.

– Hun har tatt store, sportslige steg og jobbet godt i perioden hun ikke har konkurrert i, sa TV 2-ekspert Kristin Størmer Steira om Johaug før dagens renn.

Tidligere har Marit Bjørgen sagt til VG at Dalsbygda-ekspressen er bedre enn noensinne .

Krista Pärmäkoski sikret 3.-plassen, etter at hun gikk i mål 19.2 sekunder bak Johaug. Dermed ble det helnordisk pall i Sveits.

Topp 10:

1. Therese Johaug: 26.06.9

2. Ingvild Flugstad Østberg: + 12.1

3. Krista Pärmäkoski: + 19.2

4. Ebba Andersson: + 38.2

5. Jessica Diggins: + 1.01.1

6. Rosie Brennan: + 1.04.9

7. Teresa Stadlober: + 1.09.3

8. Anastasija Sedova: + 1.11.4

9. Natialia Nepryaeva: + 1.17.4

10. Elisa Brocard: + 1.22.0

–

11. Ragnhild Haga: + 1.24.3

24. Kari Øyre Slind: + 1.48.1

25. Silje Øyre Slind: + 1.48.9

26: Tiril Udnes Weng: + 1.50.1

35. Lotta Udnes Weng: + 2.10.0