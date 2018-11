Johannes Høsflot Klæbo slo Emil Iversen i trønderduell: – Får gode svar

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) vant sprinten under nasjonal åpning på Beitostølen for tredje året på rad.

– Det var deilig. Ekstra artig å klare det selv om jeg ikke hadde kjempegode bein i dag, sier Klæbo til VG.

22-åringen, som var i egen klasse i sprint sist sesong, vant foran Emil Iversen og Eirik Brandsdal.

– Jeg føler jeg får gode svar, sier seiersherren.

– Jeg var nærmere i år. Jeg er litt overrasket over at jeg er såpass rask i år. Det var seigt i går, men tydeligvis er jeg ganske maskin som tåler to løp på rad, sier Iversen .

Før han kom med stikk til Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger:

Klæbo fikk så stor avstand ned til trønderkompis Iversen at han ikke trengte å spurte hele oppløpet ut. Men Iversen var ikke mange meterne bak.

Klæbo pekte på at han måtte være kynisk for å vinne:

– Jeg var kynisk

I semifinalen var det Iversen som kom foran Klæbo i spurten.

– Jeg måtte prøve å spare krefter og var kynisk. Jeg lot Emil spurte fra seg, sier Klæbo.

Neste lørdag venter sprint i verdenscupåpningen i finske Ruka. Den går i klassisk. VM-sprinten i Seefeld går i fristil som dagens konkurranse på Beitostølen.

Gjøran Tefre, sterkest i prologen , utfordret Klæbo lenge i finalen. Men fjorårets OL-vinner på øvelsen satte skapet på plass i avslutningen.

– Får gode svar

Tefre endte på fjerdeplassen.

– Det var viktig å få fire gode heat for å få pushet ordentlig. Jeg trengte den økten. Og det er moro å vinne skirenn uansett, sier Klæbo, som ble nummer seks på gårsdagens 10 kilometer .

Trønderen hadde full kontroll i alle heatene. Før finalen kastet han lua og viste noe av hva han er god for.

Sindre Bjørnestad Skar kom på femteplass foran Finn Hågen Krogh.

PS! Pål Golberg, som har plass på sprintlandslaget ramlet og røyk i kvarten. Hans lagkamerater Sindre Turvoll Fossli og Petter Northug kom seg ikke videre fra prologen. Northug lo av seg selv da han dro: