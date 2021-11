Maktdemonstrasjon av Johaug – suveren på Beitostølen

BEITOSTØLEN (VG) Allerede halvveis i rennet hadde Therese Johaug (33) tatt igjen Heidi Weng (30) med et halvt minutt. Inn til mål ble det enda mer.

Dermed ble det aldri spennende i kampen om førsteplassen, mens Heidi Weng lenge ble tauet inn til en sikker andreplass.

Mot tampen av løpet ble det imidlertid litt for tøft for Weng, som endte 43,9 sekunder bak overlegne Therese Johaug.

– Hun smadrer resten fullstendig igjen. Hun driver nesten med en annen idrett. Dette er et skremmeskudd til hele skiverdenen, kommenterte NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg var litt spent på formen før rennet i dag, sier Johaug til NRK – og gir seg selv terningkast «4,5/5» fordi «hun mangler den siste gnisten».

SUVEREN: Therese Johaug jublet etter en overlegen seier på 10-kilometeren under den nasjonale åpningen.

Heidi Weng avslører at hun ikke hadde en knirkefri vei til mål.

– Jeg fikk en sånn stor stein under skien som satt seg fast, så tenkte jeg at jeg bare måtte roe ned. Først ble jeg helt stresset fordi jeg holdt på å gå på trynet. Jeg skjønte at jeg bare måtte stoppe og ta det bort. Jeg skrek egentlig etter han ene treneren, men så tenkte jeg «nå roer du deg ned, Heidi, det er ikke liv om å gjøre, det her», sier Weng til NRK.

Topp fem på 10-kilometeren på Beitostølen 1. Therese Johaug 2. Heidi Weng (+43,9) 3. Silje Theodorsen (+1.18,9) 4. Anne Kjersti Kalvå (+1.22,5) 5. Ragnhild Haga (+1.36,7) Vis mer

HENG: Heidi Weng hang på Therese Johaug – og etter hvert også på stavene.

Litt lenger bak ble det imidlertid spennende i kampen om tredjeplassen.

Silje Theodorsen (27) fra Tromsø er et relativt ubeskrevet blad på seniornivå, men grep tredjeplassen med tre sekunder på Anni Kjersti Kalvå.

Hun har imponert i langløp tidligere, men denne sesongen har hun pekt seg ut 10 kilometer klassisk som en distanse hun drømmer om om å gå i OL i Beijing, og på

– Det her er noe det beste vi har sett av Silje Theodorsen, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Hun begynner å melde seg på i verdenscupdiskusjonen, mener Torgeir Bjørn.