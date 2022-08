REVANSJE: Ragnild Haga og Helene Marie Fossesholm ønsker å slå tilbake etter femteplassen på OL-stafetten i langrenn.

Skijentene røper gullmål: − Mye som skal klaffe

TRONDHEIM (VG) Norge var langt unna OL-gull på stafett og har mistet skidronningen Therese Johaug fra laget. Likevel er målet å ta gull på VM-stafetten i Planica til vinteren.

Publisert: Nå nettopp

Kvinnelandslaget har satt seg flere mål – både individuelt og som lag. Målene for laget er å ta VM-gullet på stafett, pallplasser i verdenscuprennene og medaljer i VM.

Det kom den nye trenerduoen Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen frem til sammen med utøverne.

– De har sine individuelle målsettinger, og selv om vi har mistet noen enere har vi et sterkt lag til stafetter og også individuelt på gode dager. Så jeg mener vi skal kjempe om topp-plasseringer og pallen, sier Svartstad til VG.

I vinter ble Norge nummer fem på OL-stafetten bak russernes lag, Tyskland, Sverige og Finland.

SKIFTE: Trenerduoen Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen er inne i sin første sesong for kvinnelandslaget.

Bak Therese Johaugs (lagt opp) tre individuelle gull, var en 8. plass på sprint og 13. plass på distanse det beste fra de norske kvinnene i OL.

– Det er høye målsettinger vi har satt oss ut fra en del tidligere resultat, så det er mye som skal klaffe. Men det er en ambisiøs gjeng som ønsker å kjempe om pallen. Det er der vi må legge lista, så får vi håpe at det hjelper oss i å legge ned så godt arbeid som mulig, sier Svarstad.

Kvinnelandslaget, som er på samling i Bymarka i Trondheim, er klar over at målene er «hårete» og at det kan slå tilbake på dem.

– Vi møter sikkert litt motstand på det, men vi føler oss som underdog, så for oss er det motivasjon i det. Det er kanskje et hårete mål, men hvorfor skal vi ikke ha det? Vi går for Norge og det er det som forventes av oss, så hvorfor skal ikke vi bare forvente det selv? Jeg tror det er et viktig felles mål for oss, som vi kan bruke inn i høsten, sier Anne Kjersti Kalvå.

– Det viser bare at vi vet hva vi vil og at vi tør å satse. Folk får mene hva de vil, og vi er vant til å bli trykket ned. Vi vant stafetten i Oberstdorf-VM, og ble trøkket ned både før og etter det, sier Tiril Udnes Weng og legger til:

– Vi er hardhudet nok til å tåle det.

Marte Skaanes, som er ny på landslaget, mener lagets mål gjenspeiler hennes egne.

– Jeg har lyst til å være med på å gå stafett og komme meg til VM. For å komme til VM må du prestere på høyt nivå, og da må jeg ha de målene. I fjor hadde jeg mål om noen topp-ti-plasseringer i verdenscupen, så da må jeg bygge videre på det, sier Skaanes.

Trener Svarstad mener jobben før sesongstart vil bestemme om de lykkes.

– Det er de viktigste månedene vi har foran oss nå. Så de blir spennende med tanke på målsettingene, sier Svarstad.