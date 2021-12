CALLE OG KALLA: De svenske veteranene Calle Halvfarsson og og Charlotte Kalla får det ikke til å stemme.

Krise for de svenske veteranene: − Det er tøft

LILLEHAMMER (VG) Mens norske herreløpere jublet for suksess, så gikk en fortvilet svenske ut av stadion. Calle Halfvarsson (32) får det ikke til.

Det gjør heller ikke en annen veteran, Charlotte Kalla (34).

Halfvarsson ble nummer 40 på 15-kilometeren, ett minutt og 45 sekunder bak Simen Hegstad Krüger som vant.

For ti år siden sa han til VG at han hadde en bedre spurt enn Petter Northug. Svensken var ung og lovende. Han skulle bli den neste store i gult og blått.

– Jeg er frustrert når jeg ikke går som jeg vil. Det er tøft, sier Halfvarsson til VG i pressesonen etter 15-kilometeren på Lillehammer. Han er lei seg.

– Jeg vet ikke helt, om jeg er blitt gammel eller hva? Jeg er bare ikke med. Staven knekker på slutten, jeg taper noen sekunder der. Det er tungt. Jeg hadde ikke vært med i toppen uansett. Det er veldig rart vi har ikke en svensk herreløper med i topp 30. Det er for dårlig, sier Halfvarsson.

Frida Karlssons kjæreste, William Poromaa, ble beste svenske på 31. plass.

Munnbindet skjulte noe av uttrykket i ansiktet til Halfvarsson. Men øynene var helt uten gnist. Han så ned. Gjentok flere ganger at han er frustrert.

– Det er merkelig. Jeg har hatt en bra høst. Treningen har vært veldig bra, men den følelsen har jeg ikke nå. Jeg er litt stresset, tror jeg. Jeg får ikke ut farten jeg vil, sier Halfvarsson.

I verdenscupåpningen ble han nummer 45 på sprintprologen i Ruka og nummer 35 på 15 kilometer klassisk. På jaktstarten trakk alle de norske seg på grunn av sprengkulden, svensken endte på 24. plass i minitouren.

Klæbo: Synd på svenskene

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten fredag, ble nummer 12 på 15-kilometeren lørdag og går ankeretappen på stafetten søndag. Han registrerer at Halfvarsson har sluknet.

– Det kan skje den beste. Det kan skje meg også. Det er mange som har sluknet opp gjennom. Vi får satse på at han finner gnisten, sier Klæbo til VG.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tviler på om Halfvarsson kommer tilbake i toppen.

– Jeg tror det er et tog i toppen som har gått litt for fort, og utviklet seg litt for fort for Calle de siste årene. Det har vært langt mellom godløpene hans. Men jeg har egentlig litt positive tanker for svensk herrelangrenn fremover, de har en ung generasjon på vei opp, og en ung ledestjerne som William Poromaa. Han kan relativt raskt være i posisjon til å kjempe om pallplasser i verdenscupen, sier Nossum.

I LILLEHAMMER: Det ble ingen opptur for Charlotte Kalla lørdag. Hun ble nummer 39.

Da en skuffet og trist Halfvarsson gikk fra stadion, sto Charlotte Kalla på startstreken. Nesten 29 minutter senere var hun i mål. Til 39. plass.

– Jeg vet heller ikke riktig hva jeg skal tenke fremover. Men jeg har akkurat gått i mål, om noen timer så er det sikkert bedre, sier Kalla til VG.

Vraket for første gang på 15 år

Hun har merittboka full av triumfer: Åtte OL-medaljer, tre av dem gull. 13 VM-medaljer, tre av dem gull. Men de siste sesongene er det blitt mange tårer.

GULLGLIS: Charlotte Kalla tok VM-gull på hjemmebane i Falun i 2015 på 10 kilometer friteknikk.

Søndag er det stafett i Lillehammer. For første gang på 15 år er Kalla vraket fra 1. laget. Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson og Moa Olsson er valgt foran Kalla som må ta til takke med 2. laget.

– Er det tungt å være svensk veteran?

– Nei, det er tungt ikke å få de svarene man ønsker bare, svarer Kalla og rusler ut av pressesonen.

For svensk damelangrenn blomstrer. Fredag vant Maja Dahlqvist sprinten. Lørdag fulgte Frida Karlsson opp med seier foran Therese Johaug på 10 kilometer friteknikk.

Halvfarsson skal gå 2. etappen på svenske 1. laget.

– Det er bare tøft. Jeg gir ikke opp. Jeg skal bare kjempe videre. Så får vi se når det løsner, sier Halvfarsson.