Landslagsutøver om coronasituasjonen: – Uvirkelig

Langrennsutøverne Ane Appelkvist Stenseth (25), Tiril Udnes Weng (23) og Lotta Udnes Weng forteller at coronasituasjonen gjør dem betenkt.

– Det er veldig kjipt det som har skjedd og helt uvirkelig den situasjonen Norge og verden står overfor, sier Appelkvist Stenseth til VG.

25-åringen ble omtalt som en komet etter sprintseieren på Beitostølen 22. november. Siden den gang har mye endret seg. Blant annet ble avslutningen på langrennssesongen avlyst, etter at coronaviruset hadde begynt å bre seg rundt i verden.

– Det er veldig synd for dem som rammes hardest. Jeg har jo så klart også bekymring rundt smitte av mine nærmeste. Jeg skulle ønske at ingen trengte å oppleve å stå i noe sånt, sier Appelkvist Stenseth om viruset.

Torsdag varslet også Det internasjonale skiforbundet at det ligger an til store endringer for kommende sesong.

– Skummelt

Tvillingsøstrene Udnes Weng opplyser til VG at de har fått beskjed av Norges Skiforbund om å besvare flest mulig henvendelser digitalt for å redusere smitterisikoen.

De har jevnlig fått oppdateringer med råd og retningslinjer.

– Det har også vært flere møter over telefon, der vi har fått informasjon om situasjonen og hvordan det preger Skiforbundet, skriver Lotta i en melding til VG.

De to søstrene føler med alle som er i en vanskeligere situasjon enn dem.

– Vi tenker på hvordan det påvirker samfunnet hvis dette varer veldig lenge. Alle som ikke får gjort jobben sin, alle som ikke får gått på skolen og alle som etter hvert vil slite økonomisk. Det at sykdommen er såpass smittsom og farlig for enkelte, er også skummelt å tenke på, synes Tiril.

– Vi tenker også på når vi får møte laget vårt igjen og hvordan dette kan påvirke neste skisesong, legger hun til.

Norges Skiforbund kuttet nylig det såkalte utøverstipendet som innebærer at tvillingsøstrene mister en støtte på 120.000 kroner hver. De depper likevel ikke nevneverdig av den grunn.

– Det er litt uvisst hvordan den økonomiske biten blir fremover. Sånn det ser ut nå, skal vi nok få det til å gå rundt, skriver Tiril og legger ved et smilefjes.

Appelkvist Stenseth forteller på sin side at hun ikke ønsker å gå inn på temaet.

Trener mer enn vanlig

I meldingsutvekslingene med VG forteller jentene at de stort sett trener utendørs og at de har det bra. Normalt sett ville de brukt mer tid på sosiale ting på denne tiden av året, men det er ikke lett slik situasjonen er nå.

– Vi trener nok mer i april i år, enn tidligere, ettersom det ikke er noe annet å finne på, skriver Tiril.

– Hvordan trener dere?

– Vi trener litt annerledes. Dette er en tid på året hvor vi ikke har noen plan på treningen. Det går mest på hva man har lyst til. Er det sol og fint vær, blir det en lang skitur. Er det grått og trist ute, så blir det styrke eller intervaller, eventuelt en dag på sofaen, svarer Lotta med et smilefjes.

Tvillingsøstrene har blant annet malt og pusset opp deres felles leilighet. I tillegg har de brukt tid på å rydde i klær og gitt «masse» som de hadde til overs til Fretex.

I likhet med Appelkvist Stenseth, kjenner de at treningsmotivasjonen er god. Selv om det er usikkert hvordan sommeren blir og når neste treningssamling kommer til å være, legger de ned arbeidet som kreves av dem som toppidrettsutøvere.

– Vi som langrennsutøvere er heldige og har det viktigste treningsrommet vårt ute, så jeg har fått trent veldig bra den siste perioden. Det har egentlig vært det eneste å gjøre også, forklarer Appelkvist Stenseth, før hun fortsetter:

– Det blir spennende å se hvor lenge dette varer og hva som skjer fremover. Man må nesten bare ta uke for uke. Men jeg skal forberede meg mot neste sesongs store mål, som er VM i Oberstdorf. For min del så er det viktig å tenke at neste sesong blir gjennomført.

