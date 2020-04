ENESTÅENDE SEIER: Frida Karlsson (i midten) slo Therese Johaug i spurten under tremila i verdenscupen i Holmenkollen 7. mars i år. Sveriges Ebba Andersson (t.h) tok 3.-plassen. Foto: Vidar Ruud

Frida Karlsson etterlyser Kollen-bonusen: – Utrolig synd hvis det ikke løser seg

Frida Karlsson (20) spurtbeseiret Therese Johaug (31) og vant verdenscup-tremila i Holmenkollen for seks uker siden. Men Sveriges langrennsstjerne har fortsatt ikke mottatt premiebonusen på 100.000 kroner fra arrangøren.

– Hvis det ikke løser seg, er det utrolig synd for en 20-åring som nettopp har vunnet sin første verdenscupseier, svarer mor og manager Mia Karlsson på VGs spørsmål om premiepengene som er uteblitt.

Det var NRK som lørdag første gang skrev om premiebonusene som har glimret med sitt fravær etter verdenscupen i Holmenkollen 6. til 8. mars, arrangert av Holmenkollen Skifestival – som har Norges Skiforbund som eier.

Den ble hardt rammet økonomisk fordi den på grunn av corona-epidemien måtte gjennomføres uten tilskuere.

Russeren Aleksandr Bolsjunov skulle vært belønnet med 10.000 sveitserfranc (drøyt 100.000 kroner) for sin seier på femmila. NRK har fått bekreftet at han ikke har mottatt pengene. Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen ble nummer to og tre, og har krav på henholdsvis 7.500 og 5.000 sveitserfranc, som tilsvarer rundt 75.000 og 50.000 kroner.

Slik reagerte Frida Karlsson – som måtte ta en pause av helse-årsaker sist vinter – etter sin første verdenscupseier for seks uker siden:

Samme summer skal nummer én, to og tre på kvinnenes tremil få: Frida Karlsson, Therese Johaug og Ebba Andersson. De seks pallplassene betyr at til sammen drøyt 450.000 kroner skal betales ut.

– Vi har ikke rukket å fundere så mye på det ennå, men skal absolutt forsøke å få Fridas penger. Hun har fortjent dem. Jeg skal først og fremst høre med skiforbundet, svarer Mia Karlsson på spørsmål fra VG om hun vil søke hjelp hos Sveriges skiforbund og Det internasjonale skiforbundet, FIS.

Til svenske Aftonbladet forteller Frida Karlssons mor og manager at hun med hensyn til datterens premiebonus har henvendt seg til arrangøren av verdenscupen i Holmenkollen. E-postsvaret var et autosvar, ifølge Mia Karlsson.

Hun understreker imidlertid at hun «i disse tider» har forståelse for at saker og ting kan bli annerledes enn i en normaltilværelse.

Leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival sier til NRK at selskapet må ha en økonomisk redningsplan før kreditorene kan tilgodeses. VG har forsøkt å komme i kontakt med Sæterøy, uten hell.

Publisert: 20.04.20 kl. 09:52

