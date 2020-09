EKS-VERDENSMESTER: Terje Langli på sykehus i Beijing. Foto: Privat

Kina-drama for skiverdensmesteren – endte på sykehus

Terje Langli (55) skulle etter planen jobbe med kinesisk langrenn mot hjemme-OL i 2022 – men det har dukket opp skjær i sjøen. Nå sitter han på sykehus i Beijing.

Trønderen ble verdensmester på 10 km i 1991, og har dessuten to VM-gull og ett OL-gull i stafett. Siden har han markert seg blant annet som sjef for det norske serviceteamet. Nå er han ansatt av den kinesiske OL-komiteen.

Opprinnelig skulle han ha dratt til Kina i mai, men som følge av corona-pandemien ble dette utsatt til 5. august.

– Først måtte vi sitte 14 dager i karantene på et hotellrom i Shanghai. Deretter dro vi til treningsanlegget vårt, der det ble syv nye dager i karantene.

Etter tre uker i karantene gledet Terje Langli – og Kinas kvinnetrener Anita Moen – seg til å endelig å komme i gang. Men en ulykke kommer som kjent sjelden alene:

– Vi var på trening. Anita og jeg pratet sammen mens vi gikk på rulleski, og jeg var litt ukonsentrert. Jeg kom ut på grusen, falt – og traff den eneste steinen i mils omkrets.

– Dermed ble det et småkomplisert brudd i albuen, forteller Langli og kaller det «et saftig fall».

Nå sitter han på et sykehus i Beijing og avventer operasjon av armen.

– Jeg har det bra. Dette er OL-komiteens sykehus for de aktive, så forholdene er veldig bra. Men de venter på at hevelsen skal gå ned før de kan operere, forteller trønderen.

Han har tidligere jobbet med kinesiske løpere som ansatt for NTG Kompetanse på Lillehammer. Nå er han altså direkte ansatt av den kinesiske OL-komiteen.

VM-GULL: Terje Langli vant 10 km i Val di Fiemme i 1991 foran Christer Majbäck (t.v.) og Torgny Mogren. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg skal lære opp et smøreteam, og være med på teknikktrening. Men hovedoppgave er å få opp et best mulig serviceteam til OL, forteller han.

– Derfor er vi nå litt spent på hvordan verdenscupvinteren 2020–2021 blir. Løperne trenger erfaring fra løp i Skandinavia og Europa, og støtteapparatet trenger også å øve.

– Kommer du til å bo i Kina helt fram til OL?

– Jeg skulle uansett være her mye, og nå er det spesielt på grunn av corona og karantenereglene. Det gjør at det ikke er særlig formålstjenlig å reise fram og tilbake.

Han karakteriserer treningsanlegget som «vanvittig bra».

– Det er kilometervis med rulleskiløyper. Nå har de også bygd snøtunnel. Ambisjonene er høye, men vi trenger å få plass det som er nødvendig, sånn at de ikke taper terreng på ski og smøring. Derfor passer det dårlig med et så langt avbrudd, forteller Langli, som jobbet i det norske serviceteamet i ti år, omtrent halvparten av dem som sjef.

– Kineserne skjønner at de må bygge opp sin egen kompetanse og henter derfor inn utenlandsk hjelp til det. Min oppgave er å heve kunnskapsnivået

– Hva skjer når du kommer ut av sykehus?

– Da blir det ny karantene! Men muligens bare syv dager.

Publisert: 02.09.20 kl. 05:48

