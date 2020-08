MULIGHET: Espen Bjervig (i midten) og langrennsledelsen planlegger alle samlinger i Norge denne høsten, men Therese Johaug får likevel en mulighet til å trene i høyden. Til høyre NFS’ hovedansvarlige for medisin, helse og antidopingarbeid, Ola Rønsen. Bildet er fra Torsby i august i fjor. Foto: Nils Christian Mangelrød

Vil holde landslagene i Norge – men gir Johaug en åpning

Langrennsledelsen holder i utgangspunktet alle samlinger i Norge frem til sesongstart. Men Therese Johaug og andre enkeltutøvere får en mulighet til å dra på høydeleir i egen regi.

Nå nettopp

– Jeg kommer jeg til å reise den dagen myndighetene sier det er greit å reise, når det er lov, sa Johaug til VG i juni.

Torsdag konkurrerer hun igjen. Favorittøvelsen «Lysebotn Opp» står på programmet. Der smadret hun i fjor sin egen rekord etter å ha vært på sitt normale høydeopphold i USA. Det har ikke vært mulig denne sommeren.

Landslagstrener Ole Morten Iversen forteller at smittesituasjonen betyr at det for landslagets del kan bli en sesong uten høydeopphold. Han forteller imidlertid at enkeltutøvere – som Johaug – får lov til å dra på høydesamling, slik Ingebrigtsen-brødrene har gjort.

les også Flugstad Østberg forberedt på at hele VM-sesongen kan ryke

– Det er ikke noe vi vil nekte dem. Men så langt har dette ikke vært tema. Jeg tror Øystein (Andersen, landslagslege) har fått frem risikoen og budskapet om det er verdt det. Noe felles opplegg blir skrinlagt frem til sesongstart, sier Ole Morten Iversen til VG.

– En ting er om en enkeltutøver eller små grupper på to–tre–fire utøvere drar til høyden. Da har man kontroll. Men det er en annen sak om vi kommer med det store apparatet vårt. Da blir det så mange faremomenter. Det er grunnen til at vi velger å være litt restriktive, sier langrennssjef Espen Bjervig, som understreker at også utøvere «må tenke seg godt om».

Johaug & co. er nå på samling i Sandnes i forkant av Blinkfestivalen.

Det blir hennes første konkurranse siden 10.000-meteren på bane i Oslo i juni:

Herrelandslaget samles i Steinkjer neste uke i forkant av Toppidrettsveka.

– Vi prøver å dra i gang med tilnærmet normalt samlingsopplegg med ekstra smitteverntiltak. Sånn som det ser ut nå kommer alt til å foregå i Norge, sier Bjervig.

Langrennssjefen holder likevel døren på gløtt i forhold til den tradisjonelle høydesamlingen i Livigno og Val Senales i oktober.

Ingvild Flugstad Østberg har kjørt samme høyderegime som Therese Johaug. Nå er hun skadet, men det kan likevel tenkes at hun drar i løpet av høsten.

– Jeg har tidligere sagt at det er høyaktuelt å dra utenlands i høyden så sant alt annet er greit. Men vi må ta de vurderingene som er nødvendig. Fortsatt er det aktuelt. Akkurat nå har mitt fokus forandret seg, men det er likevel muligheter selv om en må trene annerledes og mye alternativt, sier Flugstad Østberg og legger til at «det er vanskelig å vite om de valgene en gjør er hundre prosent riktige».

les også Nå er det slutt på feiden – her er Northug og Svan arbeidskamerater

Espen Bjervig mener at den reduserte høydetreningen ikke er kritisk i forhold til denne sesongen. VM går i Oberstdorf 800 meter over havet. Men neste sesongs OL arrangeres på 1800 meter i Kina.

– Vi må neste år begynne med «høydeakklimatisering» og trening tidligere enn vi vanligvis gjør, mener Espen Bjervig.

Han er rimelig trygg på at den nasjonale åpningen på Beitostølen blir arrangert som planlagt i november. Den internasjonale sesongen er mer usikker på grunn av smittevern og mulige karantener ved passering av landegrenser.

– Men jeg håper og tror at World Cup går som planlagt. Det forutsetter at man kan reise mellom de fleste land i Europa uten karantene. Hvis ikke må vi tenke en annen type verdenscup. Da må vi være et sted over tid i stedet for å bytte destinasjon fra helg til helg.

Verdenscupen skal etter planen starte i finske Ruka. Bjervig opplyser at det finnes alternative planer i FIS (Det internasjonale skiforbundet) hvor alle rennene går i Finland og Norge før jul. Tour de Ski kan i et slikt scenario, bli arrangert i bare et land.

Publisert: 04.08.20 kl. 08:12

Fra andre aviser