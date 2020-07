LANGT NEDE: Ebba Andersson (23) forteller at hun var nære ved å legge opp etter å ha skadet kneet på en løpetur i november i fjor. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ebba Andersson om den tøffe tiden: – Jeg vurderte å legge opp

Et feilsteg på en løpetur i november 2019 gjorde at Ebba Andersson (23) rett og slett vurderte å legge opp.

Nå nettopp

– Når jeg skadet meg, følte jeg det virkelig, er det verdt det? Jeg ringte moren min, gråt på telefonen og sa at jeg ikke visste om jeg ville gjøre dette mer, sier Ebba Andersson til svenske Aftonbladet.

23-åringen har gjennom sin ikke så alt for lange karriere hatt flere kneskader. På en løpetur i november i fjor fikk det svenske skitalentet nok.

les også Johaug-rival kunne ikke gå etter skade: Måtte trene sittende før sesongen

Da fikk hun en skade i kneet i samme kne som hun i 2016 opererte og som satte henne ut i en lengre periode. Og det bare en uke før sesongen skulle starte.

– Det var veldig trist og dårlig timing å skade seg selv en uke før sesongpremieren. Å skulle sitte hjemme og se løpene på TV er ikke det du ønsker, sier hun til den svenske avisen.

– Viser hvor mye det betyr

Hun forteller at siden hun tidligere har hatt skader i det samme kneet, visste hun godt hva som ventet henne da hun skadet seg på løpeturen i november.

– Jeg visste at det ville gå lang tid med rehabilitering, men heldigvis så merket jeg at jeg reagerte så kraftig, som viser hvor mye det betyr for meg.

Den svenske 23-åringen presterte så godt etter at hun kom tilbake, men før den nervepirrende sisteetappen i Tour de Ski ble hun satt ut med en forkjølelse.

INSPIRASJON: Ebba Andersson legger her armen rundt Therese Johaug som hun selv sier er til inspirasjon for seg selv. Foto: Henrik Montgomery / TT News Agency

Inspirert av Johaug

Nå drømmer Andersson at kroppen skal spille mer på lag med henne, og at det fremover skal gå mer problemfritt. Hun ser også på Therese Johaug som en stor inspirasjon på at det er mulig å slå tilbake.

Samtidig gir hun en liten advarsel til den norske 32-åringen om at hun ikke kan forvente å være like dominant som hun har vært etter comebacket.

– Vi er mange sterke jenter på landslaget som er motiverte. Du skal ikke slappe for mye av på tronen, da er det lett å bli dyttet ned. Men Therese slapper ikke av, hun jobber hele tiden, det er i det minste signalene som blir sendt ut, forteller Andersson.

Publisert: 17.07.20 kl. 08:56

Fra andre aviser