TAR INGEN SJANSER: Johannes Høsflot Klæbo dropper fly når han skal bevege seg fra Trondheim til Sandnes og delta på Blink-festivalen fredag og lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klæbo vil unngå corona-smitte - velger å kjøre bil i 14 timer

Johannes Høsflot Klæbo (23) vil ikke ta noen corona-sjanser - og velger å kjøre bil til helgens Blink-festival i Sandnes. – Jeg vil ta minst mulig risiko, sier han til VG.

Nå nettopp

– Det blir en lang biltur. Det er jeg forberedt på. Det er vel ikke helt optimalt, men jeg føler at det er riktig prioritering i disse covid-19-tider, sier Klæbo i en uttalelse til VG, formidlet av pappa Haakon.

Han dropper altså fly og setter seg torsdag kveld i bilen og kjører fra Trondheim til hytta på Skeikampen. Den turen tar rundt fem timer. Der møter han pappa Haakon, og i fem-tiden fredag morgen kjører de derfra og i retning Sandnes. De regner med å være framme i 14-tiden fredag ettermiddag. Totalt sett regner Klæbo med at turen til Sandnes vil ta 14 timer, inkludert innlagte stopper, fra Trondheim, via Skeikampen og til Sandnes.

– Det er vel ikke det at jeg er så veldig glad i å kjøre bil, men det er viktig å unngå større folkemengder for tiden, og da velger jeg å kjøre i stedet for å fly, som også medfører det å være på flyplasser. Når jeg har muligheten til å unngå fly og flyplasser, så gjør jeg det. Dermed blir det biltur denne gang, sier Johannes Høsflot Klæbo, som går sprinten fredag kveld og drar tilbake til Trondheim etter 15 kilometer lørdag.

les også Vil holde landslagene i Norge – men gir Johaug en åpning

– Jeg skal ikke legge meg borti hva andre gjør. Men for meg føles det riktig å kjøre bil nå. Koronasituasjonen har blusset opp i det siste, både her hjemme og internasjonalt. Jeg vil gjøre alt for å unngå å bli smittet. Å bli smittet kan få konsekvenser for idrettskarrieren. Dessuten har vi alle en jobb å gjøre med å hindre spredning . Vi vet ikke nok om konsekvensene av covid-19. Jeg vil ta minst mulig risiko i denne sammenhengen.

les også Slik skal Kalla slå tilbake: – Har vært virkelig bra

Tidligere i sommer uttalte skøyteesset Håvard Lorentzen til VG at han var redd for varige mén etter at han trolig var corona-syk i vår.

– Jeg har hørt at det kan påvirke både hjertet og lungefunksjonen, så jeg har gjort mange tester av lungene. Jeg har ikke tatt noen tester for hjertet, men alt kjennes normalt. Treningen går veldig fint, og verdiene jeg har på trening er ikke noe unormale, sa Lorentzen.

Publisert: 05.08.20 kl. 19:00

Fra andre aviser