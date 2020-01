Rørt Krogh etter NM-gullet: Kastet seg inn i armene til treneren

KONNERUD/OSLO (VG) Finn Hågen Krogh (29) har slitt enormt siden VM-suksessen i 2017. I dag slo han tilbake med NM-gull. Og da kom nesten tårene.

Det ble sekundstrid om NM-gullet under herrenes første NM-øvelse, 15 kilometer fri teknikk. Og overraskende var det at det var Asker-løperen Harald Østberg Amundsen (21) og Finn Hågen Krogh som kjempet om gullet. Samtidig jaget også Hans Christer Holund NM-suksess.

Men mot slutten slet imidlertid verdensmesteren på femmil å følge tempoet til Krogh. Krogh vant foran Amundsen og trønderen Jan Thomas Jenssen.

Klem fra treneren

Etter seieren sto sprintlandslagstrener Arild Monsen og ventet på ham med åpne armer. Det ble en lang klem.

– Vi gjør det her sammen. Det går innpå ham også når jeg gjør det dårlig. Jeg liker å se at han også blir fornøyd når jeg gjør det bra. Vi tok det som en seier sammen, sier Krogh på pressekonferansen etter NMs første dag.

Han ler litt når han forteller om seg selv som klemmer.

– Klemmen var vel bra den. Jeg tror ikke jeg er noe god til å gi klem selv. Men det er vel betydningen i klemmen er det viktigste, og den var stor, så det var en bra klem, sier Krogh til VG og er tydelig rørt og fortsetter:

– Idrett er følelser. Det er godt å kunne slippe løs litt følelser når det går godt og man har jobbet lenge. Det er spesielt godt når det har gått i motbakke over tid.













GULLMANN: Finn Hågen Krogh tok gullet på dagens 15 kilometer i NM.

Krogh var en enormt lettet mann etter seieren torsdag. Nå har han håp om at det snart blir verdenscup igjen.

For stafetthelten fra VM i Lahti for snart tre år siden har slitt voldsomt de siste årene. Den gang holdt han Sergej Ustjugov bak seg på sisteetappen i en nervepirrende stafett og var blant verdens beste løpere. Men siden har han sunket som en stein på verdensrankingen til FIS.

Denne sesongen har han ikke vært rangert inne blant de 50 beste i verden på distanserenn. Den siste rankingen viste at han var rangert helte nede på 277. plass i verden på distanserenn,etter å ha ligget rundt 50.–70. plass tidligere i sesongen. Dette var en ranking der han var oppe på 2. plass i VM-sesongen for tre år siden. På sprint ser det bedre ut (35. plass), men der har også trenden vært synkende. Trolig sender NM-gullet ham oppover listen igjen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum syns det er greit at guttene «hans» ble slått av en løper fra sprintlandslaget torsdag.

– Det er en gledens dag. Jeg er godt fornøyd med dagen. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Nossum til VG.

For på Konnerud var han tilbake i det som lignet godt gammelt slag i et renn der profiler som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen manglet på grunn av sykdomsproblemer. Samtidig var heller ikke Martin Johnsrud Sundby på start. Han har slitt med ryggen i vinter, men var tilbake i toppen under prøve-VM i Oberstdorf. Men flere av landslagsløperne stilte til start.

