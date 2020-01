Jacobsen kan legge opp etter sesongen: Møtte motstand for studiesatsing

VAL DI FIEMME (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) mener hun ble møtt med skepsis på landslaget for sin tøffe studiesatsing, men at holdningen har endret seg de siste årene. Etter etappeseieren i touren er hun usikker på om hun fortsetter karrieren etter sesongen.

Seieren i Val di Fiemme og den generelt sterke sersongstarten til Jacobsen kommer etter et år der hun har stått helt utenfor landslaget i sommerhalvåret, for å kunne fullføre medisinstudiene ved Universitetet i Oslo.

Oslo-løperen forteller at hun før denne sesongen kun har trent to økter sammen med landslaget, en i oktober og en løpetur i mai da landslaget hadde samling på Toppidrettssenteret i Oslo.

– Før når jeg var nødt til å møte forpliktelsene i to leire, både universitetet og landslaget. Så har jeg nok blitt mye mer dratt før enn i år, når jeg ikke har måttet forholde meg til landslagsopplegget i studiene, sier Jacobsen til VG.

– Jeg tror at det har gjort at jeg har kunne trene smartere, sier Jacobsen.

Dette året fikk hun full permisjon fra landslaget mellom sesongene, etter mange år med studier i tillegg til landslagssatsing. Hun forteller at hun opplevde skepsis mot satsingen på medisinstudiet ved siden av skisatsingen, tidligere i karrieren.

– Verken universitetet eller landslaget syns det var en veldig god idé, sier Jacobsen.

Hun mener den holdningen har endret seg de siste årene, selv om NRK i høst skrev at Jacobsen ikke får noe stipend så lenge hun ikke er en del av landslagets opplegg.

– Det er en helt annen tilnærming nå. Jeg har ingenting å klage på nå, sier Jacobsen til VG på vei ut av pressesenteret på skistadion i Val di Fiemme.

Hun forventer at hun kommer til å ha en god dialog med langrennssjef Espen Bjervig etter sesongen, for å finne en eventuell løsning for fremtiden, dersom hun fortsetter karrieren. Men det er usikkert.

– Jeg har ikke sett noe lenger enn til sesongen er ferdig. Jeg er veldig god til å planlegge og har full oversikt over alt jeg skal av timeplaner. Men jeg har ikke den oversikten lenger enn til sesongen er ferdig. Jeg orker ikke å gå i gang med den jobben før jeg er der, heller, sier Jacobsen som bekrefter at det er helt uvisst om karrieren fortsetter eller ikke etter sesongen.

– Så det kan bli både karrierestopp og OL-satsing?

– Ja. det er veldig åpent, sier Jacobsen.

Vidar Løfshus var landslagssjef under studieløpet til Jacobsen samtidig som hun satset på landslaget, frem til han ga seg i jobben etter forrige sesong.

Han sier han støtter at utøverne tar studier og mener det heller har vært mindre vilje fra universitetets side når de har forsøkt å få til et samarbeid om landslagsløpere som legger opp tøffe studieløp. Samtidig understreker han det er en krevende problemstilling når utøvere vil satse utenfor landslag og satse med egen klubb, blant annet på grunn av markedsavtaler.

Løfshus er imidlertid klar på at det er trenerens jobb å utfordre utøvere på om totalbelastningen blir for stor med et tøft studieløp ved siden av idretten.

– Det er sikkert det inntrykket hun sitter igjen med selv, at hun er blitt utfordret på hvor smart det er å gjennomføre et så tøft studium. Jeg syns dette er helt utmerket gjort av Astrid, sier Løfshus.

Han ser at legestudiet likevel ikke er det enkleste valget ved siden av skisatsingen.

Samtidig foreller han at tidligere landslagsløpere som Simen Andreas Sveen og Tord Asle Gjerdalen gjorde lignende valg.

Løfshus er imponert av skiløperen fra Oslo.

– Det ser ut til å ha slått ut positivt for Astrid å prioritere slik og ikke gå «all-in». Nå kan hun plukke konkurranser, og hun er i den alderen der kroppen kanskje trenger mer restitusjon også, sier Løfshus.

Publisert: 03.01.20 kl. 21:25

