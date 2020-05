NYE VEIER: Calle Halfvarsson (31) satser på å vinne femmila i VM neste år. Bildet er fra en pressekonferanse foran Ski Tour i februar. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Calle Halfvarsson: Vil klare seg uten mammas mat

Sveriges langrennsstjerne Calle Halfvarsson (31) har slitt i sporet. Nå innrømmer han at han også har gjort det i matveien. Derfor skal han lære seg å skjøtte sitt eget kosthold - og klare seg uten mammas oppvarting.

Oppdatert nå nettopp

Det - og ganske mye annet - kommer frem i et lengre intervju med svenske Aftonbladet, publisert lørdag.

– En gang må man bli voksen og lage sin egen mat. Jeg kan ikke være avhengig av morsan (mamma), sier Calle Halfvarsson.

Erkjennelsen kommer i det han skjærer kjøtt i et restaurantkjøkken, i en setting som bærer preg av iscenesettelse. Men det er jo ikke uvanlig i idrettsstjerne-sammenheng. Det står uansett klart at Calle Halfvarsson ønsker å benytte anledningen til å lette sitt hjerte for problemene som har ridd ham - og det han mener er årsakene til dem.

les også Frustrert Halfvarsson: Klæbo-samtale «avslørte» smøreproblemene

I begynnelsen av mars skal han ha hatt en samtale om den bedrøvelige siste sesongen med sine foreldre. Han var mye syk og resultatene i verdenscupen viste med all tydelighet at noe ikke var som det skulle. Blant annet Calle Halfvarssons mave.

Han ble medisinsk utredet, men coronakrisen forsinket svarene fra utredningen.

Her noe helt annet - men samtidig vintersport (eller Wintersport):

– Jeg trener ikke feil. Men jeg må være frisk. Jeg tror at mange problemer stammer far maven. Betennelse i maven medfører at man blir mer mottakelig. Jeg må skjerpe kostholdet mitt. Vi snakket om at jeg kunne spise hjemme hos mamma og pappa hver dag. Men jeg må prøve å ordne og lage min egen mat også, sier Calle Halfvarsson.

Før han gjentar at han ikke fullt og helt kan støtte seg til moren når det gjelder matinntaket.

les også Sundby var bedre, ble vraket: – Det kan se litt merkelig ut

– Jeg må lære å lage næringsrik mat, som er forenlig med langrennløpingen - slik at man får i seg tilstrekkelig med proteiner og karbohydrater, Jeg er litt lat og spiser heller ute hvis jeg ikke er hjemme hos mamma, vedgår han.

Stina Nilsson har valgt et helt annet spor - hun har gått fra langrenn til å satse på skiskyting:

Han forteller at basis for kostholdet hans er pasta og poteter.

Kokken som hadde stilt sitt kjøkken og redskapen i det til disposisjon, Rickard Halleröd, sier til Aftonbladet at «det er håp» for Halfvarsson. Når det gjelder egen-kokkelering og dermed sterkere resultater kommende vinter (med forbehold om at konkurransene kommer i corona-gang).

les også Gull-smører Perry vraker Norge – har takket ja til Sverige

De to har faktisk innledet et samarbeid utover det som nå så ut til å være et jippo. Calle Halfvarsson bestemte nylig at han vil satse på femmilen i VM neste år. I den forbindelse kommer han til å trene mye i Trollhättan, under sin nye trener Mattias Reck, kjent som suksessrik sykkeltrener i proffsirkuset.

Det nye regimet, foruten kostholdet, innebærer blant annet at Calle Halfvarsson har fått montert watt-målere i stavene, for å måle kraften han makter å legge i takene. Det kan sikkert sees i sammenheng: Riktig mat og mer kraftfulle stavtak.

les også Halfvarsson vil ta VM-medalje på 5-mila med sykkeltrener

– Vi skal forsøke å redusere antall dobbeltøkter. Å kjøre det fem til seks dager i uken er krevende. Jeg tror at man restituerer bedre med én økt, og ved å trene litt hardere enkelte dager, sier Mattias Reck - som vil at Calle Halfvarsson skal øke intensiteten og trene mer i «overfart».

Publisert: 09.05.20 kl. 10:07 Oppdatert: 09.05.20 kl. 10:23

Fra andre aviser