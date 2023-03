TOK UT FRUSTRASJONEN ETTER SPRINTEN: Håvard Solås Taugbøl, her i pressesonen med bandasje på hånden etter å ha slått en stolpe etter VM-sprinten torsdag forrige uke.

Taugbøl-brudd i hånden – sesongen er over: − Kommer til å være forbanna

PLANICA (VG) Håvard Solås Taugbøl (29) ble så sint da han røk ut av VM-sprinten i Planica at han slo til en stolpe og pådro seg et brudd i hånden.

Taugbøl forteller at bruddet på utsiden av hånden gjør at sesongen er over. Det tar cirka 4–6 seks uker før det skal være grodd.

Dermed går han glipp av en rekke sprintrenn i verdenscupen på tampen av sesongen.

– Det kommer til å bli kjipt å se de andre lagkompisene kjempe i verdenscupen. Jeg kommer til å være forbanna over bruddet da, sier Taugbøl til VG.

Det var gd.no som meldte om Taugbøls brudd i hånden først.

Den ellers sindige karen forteller om stort sinne i kjelleren på stadionbygget under VM-anlegget i Planica. Raseriutbruddet kom som en følge av at han fikk kvartfinalen ødelagt av svenske Marcus Grate. Taugbøl så en stolpe og dro til med neven.

Utover kvelden samme dag kom følelsen av at noe ikke var som det skulle. Da røntgenbildene viste brudd, var han ikke overrasket.

– Jeg har ikke klart å bli skikkelig lei meg over det enda. Skuffelsen i sprinten, etter å ha mistet en av de få mulighetene jeg kommer til å få i mesterskap, var mye større, sier Taugbøl.

I tillegg til bruddet han pådro seg etter VM-sprinten, har 29-åringen bosatt på Lillehammer vært ute i lengre tid med en strekk i låret.

– Denne sesongen er bare å legge i glemmeboken. Det har vært mye tull. Denne avslutningen satte bare et komisk punktum. Jeg klarer å le av det. Det var sånn det ble denne gangen, sier han.

Ifølge Taugbøl har sprinttrener Arild Monsen forståelse for at han var skuffet. Sprinteren har hele tiden følt han har noe på gang til tross for et variabelt år.

– Jeg tror Arild skjønner det. Men jeg regner med at når ting får lagt seg litt, så bruker han det nok mot meg, kjenner jeg ham rett, sier Taugbøl og humrer.