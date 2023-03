Kommentar

Skisporten skader seg selv: Parodien er komplett

TIDOBBELT NORSK: Simen Hegstad Krüger (i midten) vant Kollen-femmila foran Hans Christer Holund (t.v.), Martin Løwstrøm Nyenget (t.h.) og ytterliggere syv nordmenn.

Langrenn er allerede en truet idrettsart. Da er det meningsløst å skade seg selv ytterligere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var en gang at femmila i Kollen var sesongens høydepunkt. Slik er det absolutt ikke lenger. 10 nordmenn på de 10 første plassene blant herrene - rett etter hjemreise fra et «utvidet NM» i Planica - er direkte drepende for sporten.

Temaet er slett ikke nytt, det finnes ingen quick fix og det er fortsatt ikke de norske løpernes skyld at konkurrentene ikke er bedre.

Men om noe må et slikt utfall virkelig aktualisere diskusjonene om hva som kan gjøres. Å få på plass tiltak som får bort den gigantiske smørefordelen, er én ting å se nærmere på.

Men det tiltaket som i alle fall må på plass, er å tenke bedre gjennom terminlisten. At femmila arrangeres bare dager etter VM, gir rett og slett ikke mening. Det er jo ikke akkurat overraskende at startfeltet ble så tynt som det vi så denne lørdagen.

Dessuten kommer vi også til å få en annen effekt av kalenderen, som dessverre kan gjøre en ellers riktig forandring en skikkelig bjørnetjeneste.

Det er prinsipielt riktig med like distanser for begge kjønn, men måten femmila introduseres på virker mot sin hensikt. Det blir bokstavelig talt en brutal bakkestart når kvinnene skal gå fem mil søndag.

I utgangspunktet er tanken god.

Det er bare noen dager siden nesten 4000 kvinner gikk ni mil på svensk snø, i et renn der norske Emilie Fleten gikk først over målstreken i Vasaloppet.

Da hadde hun gått på ski i drøyt fire timer, og var selvsagt i stand til å gå så langt. Kobbelet bak var enda lengre i aksjon.

I friidrett har vi årelang tradisjon for at maratondistansen ikke er en meter kortere enn 42.195 meter når kvinner konkurrerer.

Da må det også være innenfor at verdens beste langrennskvinner skal og bør kunne gå en femmil.

Men i en konservativ idrettsgren er forandring tidvis vrient å få aksept for.

Skal man først gå inn for noe som er klokt på lang sikt, men som kan få uheldige utslag umiddelbart, hadde det i det minste vært taktisk å gjøre introduksjonen så god som mulig. I stedet innføres femmil for kvinner på verst tenkelige vis.

FORRIGE HELG: Kvinnene lå strødd i målområdet etter VM-tremila sist lørdag.

Utøverne har knapt rukket å restituere seg etter VM i Planica, før 50 voldsomme kilometer i Kollen-løypene venter. Det gjør at det kan bli mye luft mellom de beste i sporet, tynt i rekkene på startstreken og mye klaging over at dette var i overkant.

Blant kvinnene har det jo ikke vært konkurrert på så lange distanser i verdenscupsirkuset. Men når det setter seg at dette er en del av gamet, vil det å skulle tåle å gå lengre bli en naturlig del når morgendagens skiløpere skal formes. Derfor er det litt begrenset hvor vesentlig det er at mange av dagens løpere vil slippe å gå så langt.

Et annet spørsmål er hvordan distansen som sådan kommer til å stå seg i årene som kommer, i en tid der kjapp oppmerksomhet virker å være nøkkelen til de unges oppmerksomhet. Og selv ikke for norske ungdommer kan det være spesielt gøy å se på internasjonale konkurranser blottet for reell konkurranse med andre lands løpere.

Det er enormt med tradisjon og følelser knyttet til den store kraftprøven, spesielt når det foregår i Holmenkollen. Det er også mye historie relatert til når disse rennene skal avvikles. Derfor var det kanskje ikke så lett for FIS å unngå det vi nå opplever, med Kollen rett etter VM.

Men konsekvensen av kalenderen er en utvanning av en helg som skal være et av skisportens store høydepunkter.

Ti nordmenn i tet er bare trist.

Den sportslige selvskadingen er litt synd.

Både fordi det blir tynnere enn det hadde trengt å være på herresiden, og fordi en ellers fornuftig likestillingsendring neppe får en særlig vellykket lansering.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger