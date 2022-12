PÅ BESØK: Pernille Døsvik, her som tilskuer under sprintrennet i Davos lørdag for å følge kjæresten Johannes Høsflot Klæbo.

Kjæresten om Klæbos alene-jul: − Det blir trist

DAVOS (VG) Pernille Døsvik synes det var svært uvant at kjæresten Johannes Høsflot Klæbo ofret så mye som toppidrettsutøver. Men det har med tiden gått seg til – og nå får paret en verdifull førjulstid sammen.

Men den store dagen for pakker og gaver, den blir borte fra hverandre.

Døsvik tilbringer den neste snaue uken i Davos sammen med Klæbo. Men hun reiser hjem til Trøndelag lille julaften.

– Det blir trist, selvfølgelig. Men han har valgt det selv. Jeg får dårlig samvittighet, men jeg får også dårlig samvittighet av å feire jul her uten mamma og pappa. Vi får ta det litt annethvert år, hvis tradisjonen fortsatt blir å feire julaften her i høyden, sier Pernille Døsvik til VG.

Døsvik og Klæbo har vært et par siden 2018. I fjor feiret de to jul sammen i nettopp Davos.

Lørdag var hun på plass i den sveitsiske byen sammen med Klæbos pappa og manager, Haakon, for å se kjæresten konkurrere for første gang på noen uker.

GOD STEMNING: Johannes Høsflot Klæbo nådde ikke helt øverst på pallen i Davos lørdag, men kjæresten Pernille Døsvik og pappa Haakon Klæbo var likevel godt fornøyd med det de fikk se.

Så tilbringer samboerparet den neste snaue uken på rundt 1500 meters høyde i idylliske omgivelser i Davos i Sveits. Men dagen før julaften reiser hun altså hjem.

Klæbo skal på sin side fortære julemiddagen alene.

– Det blir fint. Det passer meg veldig fint, sier Klæbo selv og smiler godt bak munnbindet når VG spør om ikke det blir ganske stusselig.

Tiden skal han få til å gå med å se på serier, spille Playstation, slappe av og spise.

Trønderen forteller at planen ene og alene i julehøytiden blir å trene og restituere godt.

– For meg vil det da handle om å gjøre best mulig forberedelser inn mot Tour de Ski (starter 31. desember), samt årets store mål, VM i Planica (starter 21. februar). Det blir nok en fredelig alene-jul i høyden, helt uten utskeielser, sier han.

INGEN REPRISE: I fjor feiret Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døsvik jul på et hotellrom i Sveits sammen. Denne gang blir skistjernen alene.

Døsvik svarer at det er spesielt å leve med en toppidrettsutøver som tilbringer mye tid på reise og er svært dedikert.

VG har tidligere skrevet om hans «ekstreme livsstil», spesielt de siste månedene der han har hatt en hamstringskade.

Men det «ekstreme» livet handler også om at han – som eneste utøver på herrelaget – sverger til et tidkrevende høyderegime som ikke skal slå feil.

Ikke bare i sesong, men også sommer og høst.

Kjæresten har besøkt ham ved enkelte anledninger og de snakker naturligvis sammen på telefon, men det blir ikke helt det samme som når skistjernen er hjemme i Trondheim, medgir hun.

– I begynnelsen var det veldig uvant. Han fikk mange spørsmål om hvorfor det måtte være som det var. Men nå som tiden har gått, så har vi hatt mange samtaler om det. Han har forklart meg mye om hvorfor det må være sånn, sier hun og fortsetter:

HENVIST TIL ANDREPLASS: Johannes Høsflot Klæbo måtte se seg slått av Federico Pellegrino (midten) på lørdagens sprint i Davos. Lucas Chanavat fra Frankrike ble nummer tre.

– Det har gitt meg mer forståelse også. Jeg ser jo det med tanke på hvordan han driver på nå. Det er lettere å akseptere at det er sånn det må være og hvorfor han ofrer det han ofrer, sier Døsvik.

Klæbo smiler litt når VG gjengir kjærestens tanker.

– Nå er hun innkjørt i rutinene. I begynnelsen var det vel krevende. Nå er det greit. Nå skal hun være her en uke, så drar hun hjem. Så skal jeg få trent. Det blir fint, det, sier han før han trasker tilbake til utøverhotellet.

Info Klæbo og høydetrening: Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. For Klæbo handler høydetreningen de neste årene mot VM i Trondheim 2025 og OL i Italia i 2026 om oppnå en blodeffekt, det vil si produsere flere røde blodlegemer, som sørger for at lungene kan frakte mer oksygen til resten av kroppen. Kort sagt skal det øke kapasitet og ytelse i en kondisjonsidrett som langrenn. Opplegget innebærer flere opphold i høyden gjennom sesongen, minst tre uker av gangen. Målet er å få en effekt etter det siste oppholdet og inn i et mesterskap. Han gjør dermed som mange andre store navn før ham. I langrenn har Bjørn Dæhlie og andre 90-tallshelter, Marit Bjørgen, Petter Northug og Therese Johaug sverget til metoden. Derfor har høydetrening blitt kalt norsk langrenns suksessoppskrift. Vis mer

For Klæbo er svært opptatt av å få lagt ned en god treningsperiode etter verdenscupen i Davos. Han ble syk etter verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember.

26-åringen forteller at han har trent så lite som ti timer de siste to ukene. «Vi snakker ikke så mye, nei», sier Klæbo om det tallet.

Info Verdenscup Davos søndag 18. desember: Søndag starter damene med 20 kilometer individuell start i fristil klokken 10.45. Samme distanse for herrene begynner klokken 13.15. Begge renn sendes på Viaplay og TV 3. Vis mer

Derfor blir den neste treningsperioden viktig for ham.

– Jeg tror vi er på gang, og så blir det godt å få trent mye en periode nå, sier han.

Nå venter 20 kilometer intervallstart i Davos søndag. En utfordring Klæbo ikke ser så veldig frem til.

– Jeg gruer meg. Det blir en brutal affære. Men det er bare å komme seg i gang, åpne kontrollert og se om jeg finner en rygg å henge på. Så får vi ta det som det kommer. Jeg kjenner jeg er glad Tour de Ski ikke begynte i dag, sier trønderen.

