forrige







fullskjerm neste Martin Johnsrud Sundby i VM onsdag.

Martin Johnsrud Sundby ble topp 10: − Kanskje siste gang vi har sett ham

OBERSTDORF/OSLO (VG) Tittelforsvarer Martin Johnsrud Sundby (36) gikk et respektabelt løp - men ble dårligste nordmann med 7. plass på VMs 15 kilometer onsdag. Han innrømmer at han «nærmer seg et veiskille».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kanskje er det siste gang vi har sett Martin Johnsrud Sundby har passert en målstrek, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

36-åringen tok sin første verdenscupseier i Ruka i Finland i november 2008. Han sier at han ikke har bestemt seg for om han vil fortsette i langrennsløypa.

– Det kommer til å være mange overveielser fremover og de blir ikke enkle. Det er et dårlig tidspunkt å ta noen avgjørelser på. Men at vi nærmer oss et veiskille kan jeg kanskje si, sier Sundby på NRK-sendingen og antyder dermed at det kan være slutt.

– Vinterens beste løp for Sundby, fastslo Jann Post.

– Ja, det er strengt tatt det beste løpet jeg har gått på fryktelig lang tid. Jeg er lykkelig over å ha klart å få til det, sier Sundby til NRK.

les også Klart Holund-gull etter Bolsjunov-sprekk – norsk trippel

Han vil ikke si noe sikkert om fremtiden:

– Det er denne dagen som har vært fokus de siste månedene. Det er ikke enkelt å komme hit og prøve å få hodet til å tenke at «medalje er mulig hvis du har en god dag». Jeg har bare tenkt til denne dagen.

– Det var en opptur, selv om jeg ikke kjemper om medaljer. Med den oppkjøringen jeg har hatt, er jeg fornøyd med det.

– Han gjorde et desperat forsøk på å finne formen - og han har delvis klart det, mente Torgeir Bjørn på NRK-sendingen.

Tittelforsvareren håpet på forhånd at ryggen ikke skulle gi ham trøbbel på onsdagens 15 kilometer i VM. Han kom sist av de fem nordmennene - slått av Sjur Røthe med seks tideler. Avstanden fram til verdensmester Hans Chr. Holund var 55,9 sekunder.

les også Klart Holund-gull etter Bolsjunov-sprekk - trippel norsk

– Det har virket langt unna denne sesongen, men jeg gir meg ikke. Jeg har prøvd å snu hver stein, og skal prøve å skape et respektabelt resultat. Men jeg drømmer selvsagt om medalje, sa han på pressekonferansen tirsdag morgen.

– Det er en lovende start, mente NRKs Jann Post da Sundby passerte 6,6 kilometer.

Også ved passering 10 kilometer hang Martin Johnsrud Sundby bra med. Han var 20 sekunder bak Aleksandr Bolsjunov.

Sundby tok innpå russeren de siste fem kilometerne.

Martin Johnsrud Sundby gikk onsdag sitt 16. VM-løp Han har to bronse, tre sølv og ett gull individuelt. Og tre VM-gull på stafett. På onsdagens distanse hadde han medaljer av alle tre valører fra før.

les også Välbe kritiserer treneren offentlig: – Det har jeg rett til

Sist sommer ble han først trebarnsfar, så varslet han at han ville satse mot VM og OL på privatlag sammen med Niklas Dyrhaug. Men ryggen har skapt store utfordringer. Den nasjonale langrennsåpningen ble en real nedtur.

I NM for seks uker siden ble han nummer 14 på 30 kilometer friteknikk, 14 sekunder bak Emil Iversen som vant.

Denne vinteren har vi kunne følge hans VM-forberedelser i NRK-serien «Sundby mot verden».