Johaug tror Karlsson ødela seieren: − Jeg tapte noen sekunder

FALUN/OSLO (VG)Jessica Diggins rappet seieren fra Therese Johaug på 10 kilometeren. Det var kanskje Frida Karlssons feil at det ikke ble norsk seier.

– Jeg ledet med fire sekunder på toppen av «Mørdarbakken». Så tryna Frida Karlsson foran meg, så jeg måtte ploge og mistet nok noen sekunder på det. Men sånn kan skje, sier Johaug til VG.

– Tapte du seieren der?

– Det er vanskelig å si, men jeg tapte noen sekunder ned der, men det er vanskelig å si hvor mye, svarer Johaug, som var 2,1 sekunder bak Diggins i mål.

Frida Karlsson, som ble nummer 13, forteller til VG at hun falt to ganger under fredagens renn.

– Jeg har ikke noe å skylde på. Det var kun min feil, sier Karlsson.

Man må helt tilbake til Canmore i 2016 for ikke å finne Johaug på toppen av resultatlisten på 10 kilometer. Da ble hun også slått av Diggins som ble nummer fem. Johaug ble nummer seks, mens Ingvild Flugstad Østberg vant rennet.

– Et bra skirenn, men ikke en toppdag hvor jeg bare kunne kjøre på, sier Johaug til VG.

Dette er første gang Johaug ikke vinner ett distanserenn siden hun ble slått av Frida Karlsson på tremila i Holmenkollen i mars i fjor.

– Dette gjør meg bare enda mer skjerpet mot VM, sier Johaug til VG.

GOD STEMNING: Det var lett å se seiersgliset til Jessica Diggins gjennom munnbindet. Her blir hun gratulert av Ebba Andersson som ble nummer tre. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg ble overrasket da jeg hørte målinger underveis. Dette kommer til å irritere Therese, sier Ragnhild Haga til VG.

Heidi Weng ble nummer fem, og var nesten rørt da Johaug ble slått.

– Det er uvant.Jeg begynte nesten å grine. Jeg heier jo på Therese, men det er kult å se at noen kan matche henne, sa Heidi Weng mens hun fulgte sekundstriden til VG.

STERK: Therese Johaug på 10-kilometeren i Falun fredag. Hun ble nummer to.

Men selv når man har slått Johaug må man ta hensyn til coronapandemien.

– Jeg vil gi deg en klem. Skulle ønske jeg kunne, sa Diggins til Weng da de møttes i pressesonen.

Johaug og Diggins fulgte hverandre tett gjennom hele rennet.

Diggins var først i mål og fulgte innspurten til Johaug med spenning på TV-skjermen. Diggins hoppet og smilte.

– Det er rått å se Jessica. Det er inspirerende å se at det går an, sier Charlotte Kalla til VG.

Ragnhild Haga fikk seg en real opptur. Etter mye stang ut og motgang etter OL-gullene i Pyeongchang i 2018. Men fredag leverte hun til 4. plass i Falun-solen.