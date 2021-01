DRØYER VALGET: Johannes Høsflot Klæbo har sett Tour de Ski fra sofaen. Det samme kan han velge å gjøre med de kommende verdenscuprennene. Foto: Terje Pedersen

Klæbo om landslagsledelsens krav: − Jeg tar valget

LYGNA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) er fremdeles bekymret for coronasmitte ved konkurrering i utlandet. Han har ennå ikke bestemt seg for om han blir med resten av landslaget til Falun og Lahti.

Ikke siden Ruka i slutten av november har det norske langrennslandslaget vært å finne i verdenscupsirkuset.

Johannes Høsflot Klæbo og co. valgte å stå over verdenscuprennene før jul og droppet også Tour de Ski. Årsaken var den pågående pandemien og frykten for smitte.

Nå har langrennssjef Espen Bjervig stilt krav om at utøverne må ut og konkurrere i verdenscupen før VM.

– Skal du kvalifisere deg dit, så må du delta. Vi skal til Lahti og Falun, var beskjeden fra Bjervig overfor VG.

Høsflot Klæbo, som vant fredagens sprint på Lygna, har derimot ikke bestemt seg for om han kommer til å følge landslagsledelsens ønsker.

– Jeg kommer til å bestemme meg etter NM. Det skal vel tas ut et lag på mandagen, sier trønderen om norgesmesterskapet i Granåsen neste helg.

– Hvem tar valget på dine vegne?

– Det blir jeg som tar valget. Men det er klart, jeg har gode diskusjonspartnere i pappa og morfar. Jeg kan diskutere med dem, og jeg føler vi står trygt i de valgene vi har tatt så langt. Jeg har tatt de valgene selv om jeg synes det er utrolig kjedelig og kjipt å se Tour de Ski fra sofaen. Sånn er det. Det ble et annerledes år og da får vi ha fokus på det vi kan gjøre noe med – nemlig VM, forteller skistjernen.

Sammen med resten av den norske langrennseliten følger han Tour de Ski fra sofaen. Før VM i månedsskiftet februar/mars, planlegger landslaget utenlandsturer til Sverige og Finland – noe som vil gi etterlengtet konkurransetrening for flere av løperne.

Klæbo er imidlertid usikker på hvor viktig det er å få gå mot russere, finner, svensker og franskmenn før VM.

– Jeg tror på mange måter du får trent bedre hjemme. Det kan være bra. Men så er spørsmålet hvordan man skal veie opp konkurranser mot trening. Går du konkurranser, får du mindre timer til å trene, men du får igjen konkurrere, sier Klæbo, som går norgescup på Lygna i helgen.

Skulle han velge å stå over både Falun og Lahti – og VM blir en suksess – utelukker han ikke å følge samme oppskrift i fremtiden.

– Det er veldig vanskelig og jeg har aldri prøvd å ikke gå konkurranser. Det blir noe nytt, og hvis det fungerer, kan det være noe å ta med seg inn i fremtidige mesterskap.

Uavhengig av Klæbos valg - også landslagstrener Ole Morten Iversen er usikker på nytteverdien av Tour de Ski og andre konkurranser før VM.

– I en mesterskapssesong skal man tenke seg litt om før man går Tour de Ski. Det kan være fordeler, det kan være ulemper - alt ettersom hva man gjør før og etter Tour de Ski. Det k<an slå begge veier. For mange er touren formutløsende, men risikoen er å bli syk - uavhengig av corona.