RISIKERER STJERNEFLUKT: Tour de Ski går per i dag uten Johannes Høsflot Klæbo og de norske løperne. Det kan bety at heller ikke Aleksandr Bolsjunov (t.h.) deltar. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Russland kan droppe Tour de Ski - mener FIS mangler en reserveplan

Norges plan om å droppe Tour de Ski kan gi stjernesmell for etappeløpet. Russland er nå i tvil om sin Tour-deltagelse.

For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser den russiske landslagstreneren Markus Cramer til VG.

Norge, Sverige og Finland har alle sagt nei til deltagelse i alle verdenscuprenn i langrenn før jul. Norge har samtidig meldt at de med dagens corona-situasjon heller ikke planlegger å delta i Tour de Ski på nyåret. Bakgrunnen er frykten for smitterisiko under internasjonale konkurranser og reising over landegrenser.

Norge og Russland har dominert Touren fullstendig de siste årene. Men i år kan Tour de Ski bli ribbet for topp 10-løpere fra de siste årene.

– I øyeblikket vet vi ikke hva vi gjør med Tour de Ski. FIS må tenke gjennom hva de gjør, om Tour de Ski bare burde bli arrangert i ett land, og for eksempel om alle konkurranser kan gå i Val di Fiemme, sier Markus Cramer til VG.

Cramer forteller at Russlands Tour-beslutning vil bli påvirket av hva Norge og de nordiske landene gjør.

– Selvsagt spiller det inn hva Norge, Sverige og store nasjoner vil gjøre med Tour de Ski. Vi vil konkurrere mot de beste utøverne, slik at det ikke bare er Russland mot resten av verden. Alle de beste utøverne må være med. Jeg håper FIS vil tenke på dette og finne en god løsning, sier Cramer.

Cramer frykter konsekvensene for utøvere som blir smittet eller havner i karantene. Han kaller det katastrofalt i en viktig fase av sesongen før VM. Cramer sier det russiske laget også har mulighet til å konkurrere hjemme i Russland.

Men Cramers ønske er flere slike rå dueller med hele verdenseliten:

Russland skal imidlertid delta i verdenscupen både i Davos og Dresden de to siste helgene før jul. Laget reiste direkte til den sveitsiske landsbyen fra verdenscupen i Finland.

Norge holder døren fortsatt på gløtt for Tour-deltagelse dersom corona-situasjonen endres og FIS gjennomfører Tour de Ski på en annen måte.

KRITISK: Russisk landslagstrener Markus Cramer. Foto: Terje Pedersen/NTB

Cramer mener det er et meget sterkt signal til FIS (Det internasjonale skiforbundet) når Norge, Sverige og Finland dropper verdenscuprenn.

– Nå skjer det ingen vil skal skje. Man ser nå hva som skjer fordi FIS ikke har noen reserveplan, sier Cramer.

Han mener ballen nå ligger hos FIS når det gjelder å få med de beste nasjonene.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier de har planlagt et videomøte med alle nasjonene i slutten av uken.

– Jeg har ikke tenkt å ha forhandlinger med Norge, Sverige eller Finland. Jeg ser ikke poenget med å ha noen spesielle møter med bare disse nasjonene. Det må være møter med alle nasjonene. Vi må identifisere utfordringer og hva som kan forbedres, sier Mignerey.

FIS jobber fortsatt med den opprinnelige Tour de Ski-planen med renn i Sveits og Italia, uavhengig av beslutningen til Norge og eventuelt andre nasjoner.

– For resten av nasjonene er det viktig å konkurrere. Det er eneste sjansen til TV-eksponering. Men vi må gjøre alt for å sikre et trygt format, sier Mignerey.

Han svarer Cramers kritikk med at han har forsøkt å forklare treneren hvorfor det er så vanskelig å endre verdenscupoppsettet.

– Markus vil ikke forstå det. Han kommer tilbake med dette hele tiden. Det er definitivt rom for forbedringer i oppsettet, også denne sesongen. Hvis dette skal bli optimalt på sikt kan det ikke være slik at nasjonene bare beskytter sine interesser i komitémøter, sier Mignerey.

