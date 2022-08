PÅ NORGESBESØK: Frida Karlsson ble nummer fem på det 54 kilometer lange løpet på Hitra torsdag. Her er svensken i intervju med NRK-reporter Morten Stenberg.

Karlsson om reaksjonene på exiten: − Blitt mer dramatisk enn det egentlig er

HITRA (VG) Mange har hatt meninger etter at Frida Karlsson vraket landslaget før VM-sesongen. Selv mener svensken forskjellene er små – og gleder seg over at «marerittmåneden» virker å gå problemfritt.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes jo det har blitt mer dramatisk enn det egentlig er. Det var mye særlig i begynnelsen, men så har det roet seg og vært «lugnt», sier Karlsson til VG.

I mai ble det kjent at Karlsson, Maja Dahlqvist og Linn Svahn alle takket nei til landslagsplass på det svenske skilandslaget. Karlsson har begrunnet det med at hun vil ha mer fokus på å optimalisere hverdagen med hennes private trener Per Nilsson.

Reaksjonene var mange etter stjernetrioens nei til Sverige:

Norges landslagsløper Anne Kjersti Kalvå sa til VG sist uke «at det er et tap for dem» at de ikke er samlet på lag. Langrennssjef Espen Bjervig har sagt at «Sverige plukker seg selv fra hverandre». NRK-ekspert Torgeir Bjørn sa at «det var et sykdomstegn for Sverige». SVT-eksperten Mattias Fredriksson kalte det «et slag for svensk skisport».

PROBLEMFRI SOMMER: Frida Karlsson har fått trent som hun vil denne oppkjøringen.

Karlsson selv tar dette med ro og mener endringene ikke er store. I Sverige kan løpere som sier nei til landslagsplass tas ut til VM og verdenscup.

– Det har ikke vært så store forskjeller enn så lenge. Det har bare vært to samlinger (for Sveriges skilandslag som hun ikke har vært med på). Men det føles bra å kunne styre mer selv, sier Karlsson.

Karlsson er klar på at hun helst vil være med på landslag igjen, men mot at det blir endringer. Hun vil ha mer fokus på den hverdagslige treningen, og mindre fokus på ukelange samlinger en gang i måneden.

– Det handler litt om at jeg vil være med å utvikle virksomheten. Helst skulle jeg vært på laget og oppleve at det var det beste for meg, men jeg tror vi burde utvikle modellen og det forsøker vi å påvirke, sier Karlsson.

23-åringen har flere ganger tidligere måtte ta en pause eller justere opplegget – enten på grunn av skader, for mye belastning eller utfordringer med næringsbalanse. Hittil i oppkjøringen har derimot alt gått som planlagt, nær sagt uvanlig nok for Karlssons del.

– Jeg har gått og bare telt dager – «når skal jeg få smellen?». For august er historisk sett alltid min verste måned, sier Karlsson og ler.

Hun er nøye på å måle puls og kroppens blodsukkernivå døgnet rundt.

– Nå er jeg på slutten av en blokk med trening før jeg skal ha litt ferie neste uke. Det har gått veldig bra og jeg har fått utviklet deg jeg vil – å bygge en sterk kropp og få teknikken til å sitte mer sammen.

Torsdag ble Karlsson nummer fem i det 54 km lange løpet på rulleski under Toppidrettsveka. Hun ble knust av Astrid Øyre Slind med omtrent et kvarter (!).

– Jeg hadde ikke høye forventninger og hadde heller ikke dagsformen, sier Karlsson, som knakk staven tidlig.

Før start sa langløp-eksperten Slind at Karlsson var favoritt.

– Hun er en av verdens beste skiløpere, så man må si at hun er en favoritt. Men det skjer mye i et felt. Og dette er mitt territorium, så jeg måtte forsvare det, sier Slind.

PS! Anne Kjersti Kalvå vant ti kilometer fri teknikk på rulleski under Toppidrettsveka lørdag.