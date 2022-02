KRITIKK: Devon Kershaw (høyre) var misfornøyd med oppførselen til Johannes Høsflot Klæbo etter søndagens stafett.

Klæbo svarer etter kraftig kritikk: − Trenger ikke sitte her og forsvare meg

ZHANGJIAKOU (VG) Davon Kershaw langet ut mot Johannes Høsflot Klæbo og norske skiledere etter stafetten. Nå slår Klæbo tilbake.

– Jeg ble virkelig skuffet over at Klæbo ikke var med på seiersbildet. Det er skandaløst, sa Kershaw på sin podkast «Faster Skies».

Kanadieren tok VM-gull på lagsprint sammen med Alex Harvey i Holmenkollen for 11 år siden og er gift med den tidligere langrennsløperen Kristin Størmer Steira.

Kershaw snakker om bildene i målområdet etter stafetten som russerne vant foran Norge og Frankrike. I snøværet gikk Klæbo for å skifte, og var derfor ikke til stede på et par av pall-bildene hvor russerne og franskmennene kjempet om å juble høyest.

De norske løperne så ut til å ta sølvet mer som et nederlag. Internasjonalt har flere reagert på uttrykkene Norge ga i målområdet.

– At Klæbo ikke er på de bildene ... Han burde ikke blitt kastet ut av OL, men de norske lederne må få kontroll på disse gutta. Ja, jobben din er å gå bra i OL, men en annen del, som er veldig viktig, er å være en god ambassadør for sporten og være profesjonell, sa Kershaw i podkasten.

fullskjerm neste IKKE PÅ PLASS: 11 av de 12 stafettløperne som kom på pallen i OL-stafetten. Johannes Høsflot Klæbo manglet. 1 av 2 Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Johannes Høsflot Klæbo møtte pressen ved utøverlandsbyen tirsdag klokken 16.30 kinesisk tid, i forbindelse med lagsprinten onsdag.

– Jeg trenger ikke å sitte her og forsvare meg. Som jeg sa etter målgang, vi skal være de første til å innrømme at vi ikke var gode nok og gratulere dem som vant. Så er begrunnelsen min at jeg går og skifter, for jeg sto og ventet en stund på at vi skulle ta bilder, men ingen dukket opp. Så jeg bestemte meg for å skifte, sier Klæbo til VG om Kershaws utspill.

VG spurte Kershaw om han ikke syns det var smart av Klæbo å skifte med tanke på videre konkurranser.

– Jo, absolutt, så klart må han det. Men da må FIS og de norske laglederne utsette bildet. For det ble flaut og disse bildene er utrolig viktig, svarer Kershaw på telefon.

KRITISK: Dewon Kershaw (t.v.) mener de norske løperne og lederne ikke alltid opptrer til det beste for langrennssporten og klinker til i sin egen podkast. Her sammen med Alex Harvey etter VM-gullet på lagsprint i 2011.

Klæbo kom tilbake etter han hadde skiftet og var naturligvis med på pallen. Han tok også den lange intervjurunden, i likhet med de andre norske løperne. Klæbo droppet derimot pressen etter fiaskoen på tremila med skibytte. Senere beklaget trønderen, og forklarte også at det var et kynisk valg for å stille best mulig klar til sprinten, som han vant.

Dette misliker Kershaw.

– Klæbo er en diplomat og et strålende forbilde for barn og de unge. Har jeg hørt stygg ut mot Klæbo spesielt, var ikke det meningen min. Men jeg mener at han burde tatt større hensyn her, sier Kershaw.

–Når Petter Northug hadde dårlige renn, løp han i skogen og pratet ikke med journalister. Men da han vant snakket han masse gøy. Det samme har vært tilfelle med Martin Johnsrud Sundby og Klæbo. Det er uprofesjonelt, sier Kershaw videre.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen har kommet til Kina etter sin coronasykdom. Han var med på pressetreffet tirsdag.

– De var skuffet der og da. Det var litt dempet stemning. Men det viktigste er at vi må godta at vi kan bli slått og ta sølvmedaljer. (...). De jublet og var litt mer glade på premieutdelingen, sier Monsen.

– Syns du at noen av dere lederne burde løpt og hentet Klæbo da dere forsto at bildene ble tatt?

– Jeg håper dette ikke skjer igjen. Vi ønsker å være til stede. Det var som sagt en spesiell omstendighet, svarer Monsen.

Kershaw trekker i podkasten frem at kulturen i de amerikanske idrettene er langt bedre når det kommer til mediehåndtering og at utøverne tar seg tid til reporterne - uansett resultat. Han roser alpinisten Mikaela Shiffrin for hvordan hun har stått i det og svart på spørsmål tross den gigantiske nedturen i OL. Kershaw gir uttrykk for at det er utenkelig at basketstjernen LeBron James dropper media etter en smell.

Kershaw gjentar flere ganger at langrenn er en liten idrett internasjonalt, og at løperne må gjøre alt for å tiltrekke seg oppmerksomhet og at det hviler et ansvar hos de største profilene som Klæbo.

– For langrenn sliter nå med seertallene og holde interessen oppe. Derfor har Klæbo og de norske et stort ansvar som de største stjernene, sier han.

Monsen mener de norske løperne i det store bildet oppfører seg bra.

– Idrett handler om seier og nederlag, og det blir tatt litt forskjellig. Det er litt i menneskelig natur at det er vanskelig å være like glad hver dag og ta nederlag med fatning. De er litt ulike personligheter. Vi ønsker at vi skal ha en norm over tid, som ikke er at hver gang en løper ikke vinner, så trenger ikke vedkommende å stille opp. Det er langt ifra sånn. Men det har vært noen engangstilfeller, og jeg håper for min del at vi får se færre og færre av dem, sier Monsen til VG.

PS! Klæbo og Erik Valnes går lagsprinten onsdag. Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla går for kvinnene.