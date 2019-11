KRITISK: – Jeg har konkurrert med dopede utøvere hele livet, sier Petter Northug. Foto: Krister Sørbø

Northug har mistet troen på at langrennssporten kan bli ren

Petter Northug (33) har gitt opp troen på en dopingfri langrennssport.

– Man blir forbannet. Og jeg har mistet troen på noen gang å få oppleve en helt ren sport, sier Northug til den svenske avisen Expressen.

Utgangspunktet er et intervju Expressen nylig gjorde med Max Hauke, østerrikeren som ble tatt på fersken under forrige vinters VM i Seefeld.

Hauke dopet seg med både veksthormoner og gjennom blodoverføringer, men sier at han aldri fryktet at han skulle bli tatt.

– Har du et bra opplegg rundt deg, med en lege som Mark Schmidt, blir alt enkelt, sier Hauke til Expressen.

Avisen skriver at dopingtestene i verdenscupen denne sesongen vil være lik de som ble brukt forrige sesong, og Petter Northug er ikke i tvil:

– Jeg tror det kommer til å være utøvere som er dopet i Ruka, sier den norske langrennslegenden foran kommende helgs verdenscupstart i nordøst-Finland.

SKREKKVIDEOEN: Max Hauke avsløres «på direkten» i Seefeld. Foto: Ukjent / NTB scanpix

– Gjennom hele karrieren har jeg konkurrert mot løpere som senere er tatt i doping. Det vil alltid være de som prøver å jukse, de som prøver å ta en snarvei, sier han.

Max Hauke forklarer at hvis man «tar veksthormon før du legger deg kan det ikke oppdages når du våkner», og om blodoverføringene sier han «drikker du litt saltvann er blodverdiene normale igjen».

– Slik det er nå, er det for enkelt å slippe unna. Testene må bli bedre, sier hans mangeårige svenske rival Marcus Hellner.

Hauke mener at den eneste løsningen er at flere land gjør som Østerrike og kriminaliserer doping. Det var det som førte til at politiet kunne foreta en razzia, slå inn dørene og ta ham midt under en blodoverføring.

– Den muligheten må politiet få i hele verden, sier Hauke til Expressen. – Jag var aldri redd for dopingtestene. Det var politiet som skremte meg.

Petter Northug og Calle Halfvarsson, som deltar i Ruka, er enig med Hauke i at det vil være klokt å kriminalisere dopingbruk.

