Kjempesmell for verdenscup på Lillehammer: Minus 7,6 mill.

Verdenscuparrangøren på Lillehammer gikk på en smell på 7,6 millioner kroner. Nå er arrangørselskapet avviklet, men det garanteres likevel for verdenscuprenn i nordiske grener kommende vinter.

Selskapet Lillehammer Skifestival har hatt en hardt presset økonomi over mange år. Men i 2018 gikk det virkelig ille.

– De negative resultatene og den styrte avviklingen må man stå inne for, både daglig leder, eier og styret. Det er et faktum. Og modellen har ikke vært bærekraftig. Og i 2018 slo det ut i full blomst, sier daglig leder i Lillehammer Skifestival AS, Eiliv Furuli, til VG.

I selskapet som nå er avviklet var Lillehammer kommune største eier. Styreleder og kommuneadvokat Tor Kristian Høilund er ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

I tillegg til resultat på minus 7,6 millioner kroner hadde selskapet ved årsskiftet også negativ egenkapital på 16,7 millioner kroner.

– Det som gjorde at det slo ut ekstra mye i 2018, var at vi mistet lokale sponsorer. Det var svikt i billettinntektene under veldig krevende værforhold. Det var en økt kostnad i premiepenger og arenakostnader for å tilfredsstille FIS sine krav, sier Furuli.

Han sier det også ble en smell på kostnader på bespisning for arrangementet. I tillegg opplyser han om kostnader som følge av avvikling av selskapet.

Lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen skrev i november at arrangøren var teknisk konkurs og måtte drive på kommunens nåde på grunn av stor negativ egenkapital. Situasjonen ble da betegnet som kritisk. De to foregående årene gikk arrangøren i minus 2,6 og minus 3 millioner kroner, før det ble langt verre i 2018.

Norges Skiforbund har også vært medeier i selskapet. Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund, forteller at det er garantert for verdenscuprennene i desember og hoppkonkurransen Raw Air i mars kommende vinter på Lillehammer. Det skjer etter en avtale med Lillehammer Olympiapark, eieren av anleggene som er et kommunalt eid selskap. Den gjelder for kommende sesong.

– Vi måtte bekrefte rennene på FIS sin kalenderkonferanse. Da det ikke var noen tid å miste i forhold til neste sesong, ble det gjort en slik avtale, sier Lund.

Det foregår en politisk utredning i Lillehammer kommune om hvordan de for fremtiden skal forholde seg til store arrangementer og organisere seg i forhold til det.

Hva som blir løsningen er ennå ikke klart. Arrangementstilskuddet forblir det samme fra Skiforbundet for kommende sesongs renn.

– Det er få steder som har komplette nordiske helger med hopp, kombinert og langrenn. FIS ønsker å bevare det. Og det er definitivt et ønske om å være på Lillehammmer, sier Lund.

Under verdenscuphelgen på Lillehammer i desember opplyste markedsdirektør i Det internasjonale skiforbundet, Jürg Capol , til VG at økonomien til mange arrangører internasjonalt ble dårligere.

Han mente det skyldtes at flere nasjoner nå selv har ønsket å selge egne markeds- og medierettigheter. Han fortalte at 90 prosent av arrangørene i verdenscupen ikke hadde økonomisk fremgang.

