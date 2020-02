Bolsjunov fikk Røthe-revansj: - Surt

Aleksandr Bolsjunov fikk revansj for VM-nederlaget i Seefeld fjor. I Falun knuste han nå Sjur Røthe i spurten. Samtidig ble løpet tungt for Martin Johnsrud Sundby.

Etter 15 kilometer fellesstart i fri teknikk var det bare Bolsjunv og Røthe som var igjen i tetbildet. Og dette ble et rent revansjeoppgjør fra VM i Seefeld i da Røthe slo Bolsjunov på tremilen og tok VM-gullet rett foran russeren.

Nå ble imidlertid rollene snudd om på.

- Det er ikke ille tape for ham, men det er jæ... pip surt, sier Røthe til NRK rett etter løpet.

Han fortalte at han var utrolig sliten da løpet skulle avgjøres. Og russeren var sterkere enn Røthe inne på det oppløpet der Petter Northug opplevde noen av karrierens største dager under VM i Falun for snart fem år siden.

– Han er god i sprint og nesten umulig å slå på distanse, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om russeren etter maktdemonstrasjonen på oppløpet i Sverige.

Torgeir Bjørn påpekte før avslutningen at Røthe tidligere i sesongen har omtalt Norges kamp mot Bolsjunov som «fire mus mot en katt». Og igjen var det Bolsjunov og nordmennene som utkjempet en hard kamp i front.

Til slutt ble Ivan Yakimushkin nummer tre. Andrej Melnisjenko ble nummer fire og Hans Christer Holund nummer fem.

Men denne gangen var det Røthe som ble nedkjempet av russeren i tet.

– Han har et helt annet trøkk. Han var ikke truet på oppløpet, påpeker NRK-kommentator Jann Post.

Avgjørelsen i rennet kom etter trøbbel underveis på 15-kilometeren i Falun. Kanskje flere burde ta seg en titt på noen av tipsene fra hjemlige «eksperter»:

Løperne fryktet kaotiske tilstander i løypene før start og det gikk ikke lang tid før frykten ble realitet. Flere løpere gikk ned i en av utforkjøringen etter kort tid i den smale traséen. Ingen norske var involvert, men store deler av feltet så ut til å bli hindret.

– Løypa er dårlig. Man må få lov til å si det. Men man kan ikke få gjort noe med været. Det har vært en dårlig vinter. De gjør det beste ut av det og det gjorde løperne også slik at det ikke ble lureløp, sier Holund.

Også Bolsjunov måtte ned for telling i den trange løypen. Røthe kom i stor fart og Bolsjunov falt da han fikk føle baktuppene på skiene til nordmannen, etter et et kvarters skiløping og unngikk så vidt å skli ut i det brune landskapet som omgir snøstripen i Falun. Men russeren kom seg fort på bena og kjørte på videre.

Martin Johnsrud Sundby ble nummer 18, rett før uttaket til Ski Tour 2020, som starter neste helg. Han bommet på skivalget sa han etter løpet.

Det fungerer ikke i det hele tatt. Det var materialbom som gjør at det ikke fungerer helt som jeg drømmer om. Da har jeg ikke en sjanse til å være med i teten, sier Sundby.

Han la merke til at flere løpere slet med skiene. Selv gjorde det utslaget at rennet ble blytungt for skiløperen som har slitt med ryggplager tidligere i sesongen.

Rennet skulle vært 30 kilometer, men på grunn av snøforholdene måtte løperne nøye seg med 15 kilometer i fellesstart.

Og det så i alle fall ut som Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov hadde dårlig tid ut fra start. Deretter forsvant Ustjugov bakover i feltet samtidig som Bolsjunov igjen viste seg som den sterkeste løperen.

