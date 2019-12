SKUFFET: Maiken Caspersen Falla i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen

Caspersen Falla tapte spurtthriller - Johaug mistet Tour de Ski-ledelsen

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla (29) ble slått med noen få centimeter av Annamarija Lampic i spurten på sprinten i Tour de Ski.

Oppdatert nå nettopp

Det måtte målfoto til for å se at Lampic var noen få centimeter foran.

Caspersen Falla hadde ledelsen inn på oppløpet i sprintfinalen, men sloveneren kom i høy fart bakfra, og fikk akkurat foten foran Caspersen Falla.

– Det var nærme, jeg prøver det jeg har opp siste bakken, og vet de kommer fort bak, men de er både tyngre og raskere enn meg på oppløpet, forklarer Caspersen Falla på TV 2.

Natalia Neprjajeva ble nummer tre, hun overtar også ledelsen i Tour de Ski fra Therese Johaug. Også Tiril Udnes Weng var i finalen, hun gikk inn til 6. plass.

Caspersen Falla reiser etter planen hjem fra Tour de Ski etter søndagens konkurranse. Hun forteller at kroppen er sliten, og at hun er fornøyd med 2. plassen søndag.

Johaug i kvartfinale

Therese Johaug kriget seg videre fra prologen, og tok med seg seks bonussekunder.

– Sprint er bare ikke min greie, jeg synes jeg gjorde en knallbra prolog, men starten min er ikke imponerende, det er sirup, lo hun til TV 2.

Hun ser nå lyst på fortsettelsen, selv om hun for øyeblikket ikke leder Touren.

– Jeg ser veldig lyst på det. Det var viktig at jeg kom meg videre og får med seks bonussekunder, nå venter to gode distanser for meg i Toblach, fortsetter hun optimistisk.

Mange trodde at Heidi Weng var kvinnen som skulle overta ledertrøya, men også hun røk ut i kvartfinalen. Ingvild Flugstad Østberg røk ut i prologen.

Anne Kjersti Kalvå var i semifinale, og ble nummer tre, men tiden var ikke god nok for finaleplass.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 29.12.19 kl. 12:46 Oppdatert: 29.12.19 kl. 13:02

Mer om

Flere artikler