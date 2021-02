TRIPPEL: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) vant VM-sprinten foran Erik Valnes (i midten) og Håvard Solås Taugbøl (t.h.). Taugbøl mener gullvinneren og sølvvinneren burde gå lagsprinten søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bronsevinneren mener Valnes bør velges fremfor Iversen

OBERSTDORF (VG) Håvard Solås Taugbøl synes Erik Valnes fortjener å bli Johannes Høsflot Klæbos makker i lagsprinten.

Publisert: Nå nettopp

Klæbo har gått de to siste lagsprintene i VM med Emil Iversen. I 2017 ble det nedtur, da Iversen falt og ødela gullhåpet. I 2019 ble det opptur, da trønderduoen tok gull.

Iversen er en sterk kandidat til å bli Klæbos partner i år igjen, mens også Pål Golberg har uttalt at en etappe frister.

Etter torsdagens sprint, hvor Klæbo vant foran Valnes og Taugbøl, synes Taugbøl at det er Valnes som bør gå VM-lagsprinten i fristil med Klæbo søndag.

les også Golberg vrakes tross sterkere resultater enn lagkameratene

– Det er ikke opp til meg å velge. Jeg tror alle i troppen kunne tatt de plassene der, men det er en sprintøvelse og jeg synes det hadde vært artig om Valnes og Klæbo fikk gå den, sier Taugbøl til VG.

– Du synes de fortjener det?

– Gull og sølv i dag. Jeg synes det bør være en søknad for å gå de to etappene. Det er en sprintøvelse, så jeg håper de to på sprintlaget kan få gå den, svarer bronsevinneren.

Valnes er giret

Taugbøl virker ikke å ha noe særlig håp om å få gå selv. Sølvvinner Valnes er derimot klar på at han vil gå.

– Det blir spennende å se. Johannes er vel bankers, så skal en til inn på laget. Alle vi som gikk i dag har gode kort. Jeg er giret på å gå jeg, sier Valnes til VG.

– Vil du kreve å gå?

– Kanskje jeg skal gjøre det, svarer Valnes og ler i VM-solen.

Iversen vil vise seg frem

Emil Iversen ble nummer ti på torsdagens sprint og skal lørdag gå 30 kilometer med skibytte.

– Det er to andre sprintere på pallen i dag som viser bedre form enn meg. Så det er absolutt ikke sikkert. Men jeg får prøve og vise en god figur på lørdag, så får de ta ut laget etter det, sa Iversen etter sprinten.

– Har du fått beskjed?

– Nei, absolutt ikke. Det er et åpent uttak har jeg fått beskjed om. Det blir spennende å se, svarer Iversen, som misliker varmen i VM-byen: