Finn-Hågen Krogh: Mistet selvtilliten på landslaget

Stafetthelt Finn-Hågen Krogh (30) har vært frustrert.

– Jeg har veldig savnet følelsen av å gå et godt skirenn. Å få ut maks. Det er en vanvittig deilig følelse. Det bygger selvtillit, sier Krogh til VG.

Han ble vraket fra langrennslandslaget i vår. Nå tror han dét kan være «redningen». For de siste årene har han ikke fått det til. Sist sesong fikk han bare gå to renn i verdenscupen.

– Jeg har vært frustrert, absolutt. Jeg har ikke fått vist potensialet mitt de siste sesongene. Jeg har stanget litt i et tak, og ikke klarte å bryte gjennom, sier Krogh.

Dramatisk stafett

30-åringen tok VM-gull på lagsprinten sammen med Petter Northug i 2015, to år etter ble han den store helten da han holdt unna for Sergej Ustjugov på en høydramatisk og spennende stafett i Lahti.

Da tok han også bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Planen etterpå var å gjøre det enda bedre. Resultat: Overtrening og nedturer.

Han har fått plass på Team Elon Nord-Norge. De har nylig vært på samling i Malangen.

– Det var kanskje gunstig med liten endring for meg. Det har ikke skjedd så mye de siste årene. Jeg har ikke hatt de stabilt gode sesongene som tidligere. Nytt lag gir meg en ny driv, sier Krogh.

30-åringen har vært på både sprint- og allroundlaget. Men han er en av dem som blir best med «minst» trening. Det betyr ikke at han trener lite, men ett par hundre timer mindre enn de som trener mest. På landslaget fikk han ikke dyrket det han trengte fullt ut. På de tre siste sesongene har han to 3. plasser i verdenscupen.

Krogh ble med på Didrik Tønseths tøffe opplegg for noen år siden. Det ble tungt:

Han var uaktuell til VM i Oberstdorf, og fikk gå ett VM-løp i Seefeld i 2019. Da ble han nummer 12 på sprinten.

– Jeg var ikke helt rå på å være helt meg selv. Det stanget. Jeg mistet selvtillit. Det går utover alt. Det gikk utover treningen. Nå skal jeg se hva som gjorde meg god før, å få tilbake selvtilliten, sier Krogh.

Best med eget opplegg nå

Han klager ikke. Finnmarkingen mener generelt at landslaget er det beste stedet å være, at det er optimalt for satsingen. Der kommer man til dekket bord. Likevel tror han at et eget opplegg sammen med Team Elon Nord-Norge kan være det beste akkurat nå, i jakten på OL-plass.

– Jeg jobber med å få noen sponsorer på plass, det er litt interesse. Jeg må leve litt med sparekniv og merker det er litt tynnere økonomisk utenfor landslaget, men jeg skal klare meg, sier Krogh.

Det er bare fem måneder til den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. En ekstra viktig langhelg med konkurranser for dem som ikke er på landslaget. Han må levere fra start.

– Jeg er veldig sugen på å komme tilbake, sier Krogh.