ROLLEBYTTE: I Sotsji-OL var det Bjørgen foran Kalla. Her ender det omvendt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ferten av et tronskifte da Kalla slo Bjørgen

kommentar

Publisert: 10.02.18 09:24

LANGRENN 2018-02-10T08:24:13Z

PYEONGCHANG (VG) Hun har Marit Bjørgen (37) som sitt store idol. Nå er det mye som tyder på at Charlotte Kalla (30) er i ferd med å frata forbildet posisjonen som verdens beste kvinnelige langrennsløper.

Det er selvsagt altfor tidlig å konkludere med noe kategorisk etter én distanse i OL.

Det kan godt hende at en revansjesugen Marit Bjørgen blir stående igjen som dronningen når Pyeongchang-historien er ferdigskrevet.

Men det vi akkurat har bivånet her på et vindfullt, men heldigvis ikke altfor kulde-bitende langrennsanlegg i Alpensia, er et regelrett svensk skremmeskudd .

For selv om Bjørgen så sterk ut i en periode midt i løpet, ble det Kalla for alle penga da det virkelig gjaldt.

30-åringen gjorde som hun måtte om det skulle bli gull, sprengte følgefeltet, og kunne til slutt kontrollere seieren trygt inn.

Til et ikke altfor rungende publikumsbrøl, et geografisk godt stykke fra langrennssportens mekka, kunne Kalla slippe gulljubelen løs.

Helt fortjent, etter at ingen maktet å henge med henne..

Og ser man dette i sammenheng med hvordan styrkeforholdet mellom Kalla og Bjørgen har vært ved tidligere anledninger i vinter, er det et relevant spørsmål om et tronskifte vil manifestere seg her i Sør-Korea.

Det var nemlig litt skremmende hvor god kontroll Kalla så ut til å ha på tampen.

Det er også verdt å nevne at dette er en distanse som har vært Bjørgens, mens hennes svenske venninne og rivalinne har sine to tidligere individuelle gullmedaljer på 10 kilometer fristil, fra OL i Vancouver og VM i Falun.

Med en mil i fristil på programmet 15. februar, og en Kalla som virker å være i superslag, er det fort virkelig “fordel Sverige” her i starten.





Denne tendensen forsterkes av at Ebba Andersson kom inn til en imponerende fjerdeplass, mens både Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga fikk skremmende store problemer i OL-løypen.

Selv om hun hadde lite å svare med da Kalla rykket, er det selvsagt ingen grunn til å deppe over et sølv til Bjørgen.

Hun har nå tatt enda et lite skritt nærmere drømmen om å detronisere Ole Einar Bjørndalen som tidenes vinterolympier.

Men skal hun klare det, må det edelt metall til, også individiuelt.

Det har 37-åringen flere muligheter til å klare.

Men akkurat i dag er det bare å erkjenne at Charlotte Kalla var best, og det er et svenskesjokk storebror Norge naturligvis skal tåle.

Vi vil bare ikke at det skal gjenta seg for ofte. Problemet er bare at en 30-åring fra Pajala åpenbart har skumle hensikter akkurat i den retningen...